Personal Médico del ISSSTE Bloqueó Calles de Hermosillo por Irregularidades en el Hospital

La mañana de este lunes 15 de junio personal médico del ISSSTE bloqueó el bulevar Morelos para exponer una serie de irregularidades en el hospital “Doctor Fernando Ocaranza” de Hermosillo.

Personal Médico del ISSSTE Bloqueó Calles de Hermosillo por Irregularidades en el HospitalFoto: N+

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Deficiencias en el hospital 'Doctor Fernando Ocaranza' llevan al personal del ISSSTE a bloquear el bulevar Morelos. Protección Civil está al tanto, pero se necesita acción inmediata.

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