Personal Médico del ISSSTE Bloqueó Calles de Hermosillo por Irregularidades en el Hospital

Personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste realizaron este lunes un bloqueo sobre el bulevar Morelos en el tramo entre Periférico Norte y Aburto para exponer una serie de irregularidades en el hospital “Doctor Fernando Ocaranza”, en Hermosillo, lo que provocó aglomeración en calles y avenidas aledañas.

Luis Arturo Maldonado López, enfermero del área de terapia intensiva, señaló deficiencias graves en las instalaciones que impiden prestar un servicio de calidad a los derechohabientes.

“Es mucho decir que es hospital, la verdad es una bodega porque no tenemos instalaciones seguras, los patrones no nos están solicitando los problemas de electricidad, aires acondicionados que fue lo que estalló, del drenaje se nos salen las aguas negras, no tenemos instalaciones eléctricas adecuadas, dos o tres veces al año se nos prende el Issste por incendio, también se nos ha inundado, se nos han caído plafones”,

Protección Civil tiene conocimientos de las condiciones actuales del hospital

Refirió que las condiciones actuales del hospital son del conocimiento de Protección Civil y la principal exigencia es la construcción de un nuevo centro médico.

“Si han venido, pero dicen que a nivel federal no les permiten cerrar un hospital estatal porque hay pacientes que siguen ocupando atención médica; queremos y necesitamos un nuevo hospital porque la salud no es un privilegio, es un derecho constitucional”,