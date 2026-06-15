Lluvias en Veracruz: Reportan Afectaciones a Viviendas, Vehículos y Una Persona Lesionada

Las autoridades informaron sobre el saldo de las lluvias registradas este fin de semana en el estado de Veracruz

Derrumbe en VeracruzFoto: Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz

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Impactantes lluvias en Veracruz: 38 viviendas anegadas en Coxquihui, desbordamientos y derrumbes en varios municipios. Conoce los detalles de esta situación crítica.

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