Lluvias en Veracruz: Reportan Afectaciones a Viviendas, Vehículos y Una Persona Lesionada

Este lunes 15 de junio, la Secretaria de Protección Civil del estado de Veracruz informó, sobre los daños que se registraron en la entidad tras las fuertes lluvias que se reportaron este fin de semana. Se trata de 13 municipios con afectaciones.

De acuerdo con Guadalupe Osorno, las lluvias provocaron deslizamientos de tierra, además de viviendas afectadas, caída de árboles y postes, 6 localidades dañadas, así como una persona lesionada, entre otras afectaciones.

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Municipios afectados por lluvias en Veracruz

Según con las cifras oficiales, se reporte arrojó 18 derrumbes, 13 deslizamientos, 5 corrientes desbordadas, 1 puente afectado, 2 estructuras afectadas, 6 vehículos afectados, 5 árboles caídos, 2 bardas caídas, caída de granos 1. Algunos de los municipios con afectaciones de consideración, son los siguientes.

Xalapa: Se reportaron 12 deslizamientos registrados en distintos puntos de la ciudad, 3 viviendas afectadas por anegamientos, 6 árboles caídos y 1 poste, 2 estructuras afectadas, 1 barda colapsada, y 4 vehículos con daños por caída de árboles.

Tlaltetela: 13 viviendas afectadas por anegamiento; afectación concentrada en la localidad Paso Limón.

Tlalnehuayocan: 5 derrumbes en carreteras y caminos, afectación temporal a la movilidad por caída de piedra y roca

Calcahualco: 10 derrumbes en tramos carreteros; la circulación fue restablecida parcialmente, ya que continúan los trabajos de limpieza.

Naolinco: Deslizamiento sobre la carretera Naolinco-Xalapa, 1 persona lesionada . Afectación a un autobús y un poste de telecomunicaciones

Coxquihui: 38 viviendas afectadas por anegaciones. Tirantes de agua de 60 cm. Desbordamiento de Arroyo Cocinero.

Actopan: 15 viviendas afectadas. Derrumbe en la carretera Xalapa-Actopan a la altura de El Descabezado, vialidad restablecida.

Jalcomulco: 14 viviendas afectadas Desbordamiento de arroyo Santa Maria de respuesta rápida, derrumbe atendido en el tramo Jalcomulco- Apazapan.

Las emergencias fueron atendidas por DEFENSA, CFE, Secretaría de Protección Civil, Tránsito, Policía municipal, Bomberos, Brigadistas y voluntarios.