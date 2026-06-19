Frantzdy Pierrot: De Jugar Descalzo a Enfrentar a Brasil en el Mundial 2026

La historia de superación de Frantzdy Pierrot, de 31 años, se ha viralizado: de jugar descalzo en las calles de Haití a enfrentar a Brasil en el Mundial 2026.

Nació en Cabo Haitiano, donde vivió una infancia marcada por la pobreza extrema. Su familia decidió emigrar a Estados Unidos para escapar de las carencias económicas de la isla.

A los 11 años llegó con su familia a Melrose en el área metropolitana de Boston, en el condado de Middlesex, Massachusetts, Estados Unidos. Pero antes de mudarse, descubrió el futbol en su Haití natal.

De niño, superó las dificultades propias de su entorno para encontrar la alegría en el balompié.

"Era difícil porque en aquel entonces no teníamos un campo de futbol. Solo había tierra. No teníamos balón ni zapato especiales, ​​así que teníamos que hacer nuestras propias pelotas con calcetines y rellenarlas con basura o ropa para que fueran redondas y pudiéramos jugar descalzos".

En sus relatos a los medios de comunicación asegura que a veces con sus amigos se subía a los árboles para conseguir naranjas y jugar.

"Era duro porque no teníamos nada para protegernos los pies. Nos golpeábamos contra las piedras y se nos caían las uñas de los pies; era duro, pero divertido".

En la actualidad, Pierrot, de 1.93 metros de altura, se ha convertido en un goleador profesional, jugando en ligas europeas desde 2018. Se preparó para participar en el Mundial de 2026 para representar a Haití.

¿Cómo se mudó de Haití a EUA?

Su historia está ligada a Massachusetts, específicamente a Melrose, ya que se mudó a Estados Unidos en su juventud junto con su padre y sus tres hermanos. Fue testigo de la ética de trabajo de su padre, quien tenía varios empleos para mantener a la familia mientras su madre aún estaba en Haití.

"Él solo intentaba arreglárselas con todo; no fue fácil, pero verlo trabajar tan duro me inspiró a esforzarme más en todo lo que hacía, ya fuera en la escuela, el baloncesto o el futbol. Esas son algunas de las cosas que me motivan".

Pierrot se adaptó a la vida en Estados Unidos, especialmente a las posibilidades que se le presentaban como atleta. No solo se convirtió en un talentoso jugador de futbol, ​​sino que también empezó a practicar baloncesto y se destacó en la preparatoria.

Si bien recibió ofertas de reclutamiento por su habilidad en baloncesto, incluida la de la reconocida potencia del baloncesto de Virginia, Pierrot sabía que su futuro estaba en el futbol. Al principio, optó por asistir a Northeastern.

"Empecé aquí y en la Universidad Northeastern porque quería obtener una educación mientras jugaba futbol", dijo.

"Además, quería estar cerca de casa, de mi familia. Así, cuando quisiera comer comida haitiana, podía tomar la línea naranja e ir a Melrose".

Sin embargo, después de dos años, Pierrot supo que podía aspirar a un nivel superior de futbol. Se fue a Coastal Carolina, buscando un nivel más competitivo. Lo encontró y, finalmente, recibió su primera convocatoria a la selección nacional de Haití mientras aún estudiaba.

"Fue increíble. No podía creerlo", dijo sobre su primera aparición internacional.

"Nunca habían hecho eso. Ahora lo hacen más a menudo, pero antes no solían llamar a ningún jugador universitario. Tenías que ser profesional".

Su paso en la MLS con Colorado Rapids

Pierrot vivió un momento crucial tras terminar la universidad. Fue seleccionado en la MLS en 2018 por los Colorado Rapids. Aunque su camino parecía claro, una carrera en la MLS, pero él quería jugar en el extranjero y tenía una oferta de contrato de un equipo belga.

Mientras viajaba en autobús con el resto del equipo de los Rapids hacia el aeropuerto para la pretemporada, Pierrot llamó a su antiguo entrenador del instituto Melrose, Dean Serino, y a su padre para pedirles consejo.

Así llegó a clubes en Europa

"Me dijeron: Haz lo que creas que es mejor para ti". Así que me bajé del autobús, fui a hablar con el entrenador de Colorado y le dije: "Agradezco todo, pero me voy”".

Al llegar a un nuevo lugar con solo la ropa puesta, Pierrot forjó una carrera. Se mudó de Bélgica a Francia y posteriormente jugó en clubes de Israel, Grecia y Turquía.

Paralelamente a su carrera en clubes, Pierrot era un jugador habitual de la selección de Haití. Y aunque el país no carecía de talento, la selección nacional nunca logró una campaña de clasificación consistente, habiendo participado solo en una Copa del Mundo, en 1974.

Eso cambió en la preparación para la Copa del Mundo de 2026. Haití superó la fase de clasificación a pesar de no poder jugar partidos como local debido a los problemas de seguridad que persistían en el país.

"No fue fácil porque no podíamos jugar frente a nuestra afición, lo cual siempre es una gran ventaja", dijo Pierrot. "Pero también nos impulsó aún más porque sabíamos que, incluso con todo lo que estaba pasando, si nos manteníamos unidos y trabajábamos juntos, podíamos lograrlo. Podíamos darles esperanza".

Pierrot marcó uno de los goles más importantes para Haití durante la clasificación para la Copa Mundial de la CONCACAF.

Ahora, los haitianos se enfrentan a un grupo en el Mundial que incluye a Brasil, Marruecos y Escocia. Para Pierrot, es un aliciente adicional jugar tan cerca de donde creció.

HVI