Así Fue el Videomapping que Hizo “Bailar” al Palacio de Bellas Artes

La producción utilizó seis proyectores láser de 40 mil lúmenes y tecnología 3D para recrear movimientos de bailarines

Bellas Artes brilló con música, danza y tecnología 3DBellas Artes brilló con música, danza y tecnología 3D. Foto: Cuartoscuro

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El Palacio de Bellas Artes se transformó en un escenario digital con un impresionante espectáculo de videomapping

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Videomapping en Bellas Artes Sorprende con Música de CDMX