Así Fue el Videomapping que Hizo “Bailar” al Palacio de Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), se transformó en un gigantesco escenario digital con la proyección de “México, Ciudad que Baila”, un espectáculo audiovisual que sorprendió a cientos de asistentes al convertir la emblemática fachada del recinto en una experiencia inmersiva llena de música, color y tecnología de última generación. La presentación rindió homenaje a los géneros musicales que han marcado la identidad cultural de la capital del país durante más de un siglo.

Al ritmo de danzón, cumbia, salsa, rock and roll, ska, high energy y reguetón, el público presenció una proyección que recorrió la historia musical de la Ciudad de México a través de imágenes tridimensionales, animaciones y efectos visuales que parecían darle movimiento al propio edificio. El resultado fue uno de los eventos culturales más llamativos del año en la capital mexicana.

La tecnología detrás del videomapping que transformó Bellas Artes

La experiencia fue posible gracias al videomapping, una técnica audiovisual que permite proyectar imágenes diseñadas específicamente para ajustarse a las dimensiones y características de una estructura arquitectónica. Mediante esta tecnología, las animaciones se sincronizan con elementos reales del edificio, como columnas, ventanas, relieves y detalles ornamentales, generando una ilusión óptica que modifica completamente la apariencia de la construcción.

Para lograr este efecto en el Palacio de Bellas Artes se utilizaron seis proyectores láser de alta potencia, cada uno con una capacidad de 40 mil lúmenes, además de un sistema de audio especialmente diseñado para cubrir toda la explanada del recinto. Esta combinación permitió que los asistentes disfrutaran de imágenes brillantes, colores intensos y una experiencia sonora envolvente.

La innovadora tecnología 3D que permitió “hacer bailar” al Palacio de Bellas Artes

Uno de los aspectos más destacados de la producción fue el uso de herramientas tecnológicas poco comunes en este tipo de espectáculos. Los organizadores realizaron un levantamiento tridimensional de bailarines reales mediante sensores colocados en distintas parejas, lo que permitió capturar movimientos precisos para integrarlos posteriormente en escenarios digitales creados en 3D.

El subsecretario de Grandes Festivales de la Ciudad de México, Argel Gómez, explicó el proceso detrás de esta innovación.

“Se utilizó una tecnología muy novedosa para realizar el levantamiento en 3D de bailarines mediante sensores colocados en distintas parejas. Esto permitió generar figuras tridimensionales que posteriormente se integraron a escenarios digitales también desarrollados en 3D. El resultado es ver bailar al propio Palacio de Bellas Artes”.

Gracias a esta técnica, la fachada pareció moverse al ritmo de la música, generando una experiencia visual que sorprendió tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Un homenaje a casi 92 años de historia cultural en México

El Palacio de Bellas Artes es considerado el principal recinto cultural y artístico del país. Con casi 92 años de historia, se ha consolidado como uno de los símbolos más representativos de México y uno de los edificios más fotografiados de la capital.

Su fachada de mármol blanco también jugó un papel fundamental en el éxito del espectáculo. Las características del material permitieron una mejor reflexión de la luz y una mayor intensidad en los colores proyectados, potenciando el impacto visual de cada escena.

Argel Gómez destacó la importancia de realizar una proyección de esta magnitud en uno de los inmuebles más emblemáticos del país.

“La superficie refleja muy bien la luz, por lo que los colores adquieren una gran intensidad. Es realmente un sueño poder realizar un videomapping en uno de los edificios más emblemáticos y hermosos de la Ciudad de México”.

Del danzón al reguetón: los 17 géneros que contaron la historia musical de la capital

La banda sonora de “México, Ciudad que Baila” fue diseñada para representar la evolución cultural y musical de la Ciudad de México. Para la producción se seleccionaron 17 géneros musicales que han tenido una presencia significativa en la vida cotidiana de los capitalinos durante los últimos 100 años.

El recorrido musical comenzó con el danzón, un género que llegó desde Cuba hace más de un siglo y que encontró en la Ciudad de México uno de sus principales centros de desarrollo. A partir de ahí, la proyección avanzó por ritmos como la cumbia, la salsa, el rock and roll, el ska, el high energy y el reguetón, reflejando la diversidad que caracteriza a una de las ciudades más grandes del mundo.

El subsecretario de Grandes Festivales de la Ciudad de México explicó el concepto detrás de esta selección musical.

“El recorrido comienza con el danzón, que llegó desde Cuba hace más de 100 años y que hoy encuentra en la Ciudad de México uno de sus principales hogares. También se incluyen géneros como la cumbia, la salsa, el rock and roll, el ska y el reguetón, reflejando la diversidad musical que caracteriza a la capital”.

¿Cuándo se realizó “México, Ciudad que Baila”?

El espectáculo se presentó de manera gratuita los días 15 y 16 de junio en la explanada del Palacio de Bellas Artes, con funciones entre las 20:00 y las 23:00 horas.

La combinación de historia, danza, música y tecnología convirtió a “México, Ciudad que Baila” en una de las experiencias culturales más impactantes de la Ciudad de México, demostrando cómo la innovación digital puede dar nueva vida a los espacios históricos más importantes del país.

Con información de Fernanda Sánchez