Riña Tras Festejos por Triunfo de México Deja un Hombre Herido en Guadalajara

Una riña registrada en plena zona Centro de Guadalajara dejó como saldo a un hombre lesionado. La víctima, de aproximadamente 30 años de edad, fue apuñalada en el cruce de la avenidas Juárez y calle Ocampo, por lo que tuvo que ser trasladada para recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el altercado?

Los hechos se registraron al término de los festejos por la victoria de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur. De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos que se encontraban bajo los efectos del alcohol protagonizaron una discusión que rápidamente escaló a los golpes.

En medio de la trifulca, uno de los involucrados sacó un objeto punzocortante y atacó a la víctima, provocándole una herida en uno de los brazos.

A la llegada de elementos de la Policía de Guadalajara, el lesionado se encontraba tendido sobre la banqueta, con una abundante hemorragia provocada por la herida que presentaba en uno de sus brazos. Testigos y familiares señalaron que, durante la riña, uno de los involucrados sacó un objeto punzocortante y lo atacó.

Durante varios minutos se esperó la llegada de los servicios médicos, hasta que finalmente paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención. La víctima, quien también se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue trasladada en estado regular de salud a un puesto de socorros para recibir atención especializada.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce si el presunto agresor fue detenido. De acuerdo con versiones de algunos testigos, ciudadanos lograron retenerlo momentáneamente; sin embargo, debido al ambiente de tensión y al comportamiento alterado de varios asistentes —quienes incluso llegaron a amenazar a medios de comunicación— no fue posible confirmar si finalmente quedó a disposición de las autoridades.