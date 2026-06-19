Riña Tras Festejos por Triunfo de México Deja un Hombre Herido en Guadalajara

Un hombre tuvo que ser trasladado a un centro de salud tras ser apuñalado en medio de una riña; esto es lo que se sabe al momento.

Cruz RojaFoto: N+

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Riña en Guadalajara tras triunfo de México deja un herido. Un hombre fue apuñalado en plena celebración. ¿Qué pasó con el agresor?

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