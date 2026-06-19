Anne Hathaway y su Familia: Cuántos Hijos Tiene, Cómo se Llaman y Qué se Sabe de Ellos

Anne Hathaway confirmó su tercer embarazo en junio de 2026. Conoce sobre sus hijos con Adam Shulman, Jonathan y Jack, y todo lo que se sabe de su vida familiar.

cuantos-hijos-tiene-anne-hathaway-nombres-familiaFoto: GettyImages

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¡Anne Hathaway espera su tercer hijo! Conoce más sobre su sólida vida familiar con Adam Shulman y sus hijos, mientras sigue brillando en su carrera.

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