Anne Hathaway y su Familia: Cuántos Hijos Tiene, Cómo se Llaman y Qué se Sabe de Ellos

Anne Hathaway acaba de sorprender al mundo con una noticia: la actriz confirmó que espera su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

La publicación, acompañada del mensaje "x Baby, I'm yours x", se viralizó en cuestión de minutos y reavivó el interés de millones de seguidores en conocer más sobre la familia que la ganadora del Óscar ha construido lejos de los reflectores.

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Un matrimonio sólido y discreto

Hathaway y Shulman se casaron en 2012 y dieron la bienvenida a su primer hijo, Jonathan, en 2016, y a su segundo hijo, Jack, en 2019.

Adam Shulman, actor, productor y diseñador de joyas, ha acompañado a la actriz en cada etapa de su vida familiar, manteniendo siempre un perfil bajo que ambos han cuidado con esmero a lo largo de más de una década juntos.

Jonathan Rosebanks Shulman: el primogénito

Hathaway dio a luz a su primer hijo, Jonathan Rosebanks Shulman, el 24 de marzo de 2016. Aunque Hathaway valora profundamente su privacidad y no suele compartir fotografías de él en redes sociales, sí ha hablado de él en entrevistas esporádicas. Hoy, Jonathan tiene 10 años y es descrito como un niño en plena etapa de crecimiento.

Jack Shulman: el hermano menor

Tres años después del nacimiento de Jonathan, en noviembre de 2019, llegó Jack Shulman, el segundo hijo de la pareja. Jack, de 6 años, fue visto junto a su madre en la pantalla gigante del Super Bowl LIX en Nueva Orleans en febrero pasado, uno de los pocos momentos públicos en los que la actriz ha dejado ver a sus hijos.

La maternidad como punto de inflexión

La llegada de sus hijos transformó a Hathaway de maneras que ella misma ha reconocido abiertamente. "No me sentí plenamente presente y completamente aquí hasta que me convertí en madre. No es que me faltara integridad, pero me hizo querer ser, en todos los niveles, completamente fiel a mi palabra", compartió en una entrevista con WSJ Magazine en marzo de 2022.

En mayo pasado, al ser entrevistada para la edición de verano de Elle, la actriz ofreció una actualización sobre su vida familiar y aseguró que sus hijos están "en una etapa muy divertida en la que nos encanta pasar tiempo juntos", aunque también bromeó diciendo que eso podría cambiar con el tiempo.

El tercer bebé: la gran sorpresa de 2026

Este 19 de junio de 2026, Hathaway confirmó su tercer embarazo a través de un video en Instagram en el que aparece con un conjunto blanco mostrando su incipiente barriga, acompañado del mensaje "x Baby I'm yours x". Los representantes de la actriz aún no han compartido más información sobre la fecha prevista del parto ni el sexo del bebé.

La noticia llega en uno de los momentos más activos de su carrera: Hathaway ha estado inmersa en la promoción de la esperada segunda parte de El diablo viste de Prada, dos décadas después del estreno original, participando en presentaciones, encuentros con fans y entrevistas internacionales.