Prisión Preventiva Justificada Contra Pedro 'N' por Presuntas Extorsiones y Amenazas en Veracruz

Por los presuntos delitos de extorsiones y amenazas en Veracruz, se le dictó la medida de prisión preventiva justificada contra Pedro "N".

Prisión Preventiva Justificada Contra Pedro N por Presuntas Extorsiones y Amenazas en VeracruzFoto: FGE

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Pedro 'N' enfrenta prisión preventiva en Veracruz por presuntas extorsiones y amenazas. Conoce los detalles del caso y la próxima audiencia.

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