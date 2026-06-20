Prisión Preventiva Justificada Contra Pedro 'N' por Presuntas Extorsiones y Amenazas en Veracruz

Durante la tarde de este viernes 19 de junio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que elementos de la policía ministerial adscritos a la fiscalía de investigaciones ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en contra de una persona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Detenciones fueron el Saldo de Cateo en Domicilio de Córdoba, Veracruz

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la orden de aprehensión se realizó en contra de Pedro “N”, que fue señalado como presunto responsable de los delitos de extorsión, así como el de amenazas.

Asimismo, se dio a conocer que, en seguimiento a estas acciones, la persona detenida fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente y, posteriormente, se llevó a cabo la audiencia inicial.

En ese sentido, el órgano judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Pedro "N", y se estableció una próxima fecha para la audiencia de continuación, en el marco del proceso penal 507/2025.

Cuatro personas detenidas tras cateo en colonia de Córdoba, Veracruz

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba, durante un cateo realizado en un inmueble ubicado sobre la avenida 16, entre calles 4 y 6 de la colonia México, en el municipio de Córdoba.

La intervención ministerial se efectuó como parte de una investigación en curso relacionada con posibles actividades ilícitas en la zona. Durante la diligencia judicial, los agentes localizaron diversos indicios que derivaron en la detención en flagrancia de los ocupantes del inmueble.

Los detenidos fueron identificados como Karla Yaritza “N”, de 26 años de edad, comerciante y originaria de Córdoba; Brian “N”, de 22 años, albañil y vecino de la colonia México; Alberto “N”, de 31 años, originario del Estado de México y de ocupación albañil; y Juan Carlos “N”, de 48 años, albañil y originario de Córdoba.

Tras su aseguramiento, los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.