Reportan Balacera y Persecución en Vía Atlixcáyotl de Puebla: Policía de Cholula Aclara Qué Pasó

Intensa movilización de la policía de San Andrés Cholula se registró la tarde de este domingo 21 de junio, en inmediaciones de Palmas Plaza ubicada en Avenida Zeta del Cochero y el Bulevar del Niño Poblano.

De acuerdo con los primeros reportes, un supuesto enfrentamiento con armas de fuego y persecución culminó en un restaurante de la Colonia Concepción Guadalupe, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl.

¿Qué pasó en la zona de Angelópolis de Puebla hoy domingo?

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula (SSPPC) informó horas más tarde que los hechos se derivaron luego de la detección de una camioneta cuyos ocupantes tenían actitud sospechosa, en el estacionamiento de la tienda de autoservicio Home Depot de Vía Atlixcáyotl.

Al percatarse de la presencia de la policía, los sujetos decidieron escapar, por lo que la policía los persiguió por vialidades de la capital poblana.

Usuarios de la Vía Atlixcáyotl reportaron la movilización de patrullas, como parte del operativo que culminó en el restaurante Delicias Cabo San Lucas frente a Palmas Plaza.

Capturan a presuntos ladrones de autopartes en Palmas Plaza de Puebla

En ese lugar los sospechosos abandonaron la camioneta y trataron de escapar a pie, pero uno de ellos fue alcanzado por los policías municipales de Cholula y el otro por elementos de Seguridad Ciudadana de Puebla capital.

Ambos hombres estarían relacionados con el presunto robo de autopartes, pero solo fueron puestos a disposición del Juez Calificador debido a que ninguna persona ha realizado una denuncia formal en su contra.

Las autoridades descartaron que hubiera detonaciones de arma de fuego durante el operativo para capturar a ambos sujetos en la Reserva Territorial Atlixcáyotl.

Con información de N+

JAPR