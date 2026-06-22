Reportan Balacera y Persecución en Vía Atlixcáyotl de Puebla: Policía de Cholula Aclara Qué Pasó

Usuarios de la Vía Atlixcáyotl reportaron intensa movilización de patrullas, que llegaron hasta inmediaciones de una plaza comercial.

Dos personas fueron detenidas en el operativo.Foto: N+

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Movilización policial en Puebla: Persecución en Vía Atlixcáyotl termina con la captura de sospechosos en Palmas Plaza. Descubre qué ocurrió en la zona de Angelópolis.

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