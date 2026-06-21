Arrestan a Pareja Narcomenudista por Violar Sellos de Fiscalía en Domicilio de Atlixco, Puebla

El hombre y la mujer fueron sorprendidos comercializando sustancias prohibidas en inmediaciones del inmueble asegurado.

Jorge y Sandra fueron sorprendidos vendiendo droga en Atlixco, Puebla.Foto: FGE Puebla

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Jorge y Sandra sorprendidos vendiendo drogas tras violar sellos en Atlixco. Autoridades incautan diversas sustancias y dinero. Descubre los detalles.

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