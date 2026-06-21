Arrestan a Pareja Narcomenudista por Violar Sellos de Fiscalía en Domicilio de Atlixco, Puebla

Dos personas presuntamente relacionadas con actividades de narcomenudeo fueron detenidas, y se aseguraron diversas dosis de droga durante una intervención efectuada en las inmediaciones de un inmueble de Atlixco en Puebla, previamente asegurado por la autoridad ministerial.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), un hombre y una mujer habrían violado los sellos en una vivienda de la colonia Los Ángeles del pueblo mágico poblano.

Caen presuntos narcomenudistas durante inspección de inmueble en Atlixco

El pasado 19 de junio de 2026, elementos de la Unidad de Apoyo Policial acudieron a verificar un domicilio que permanecía asegurado desde una diligencia relacionada con delitos contra la salud. Durante la inspección se confirmó el quebrantamiento de los sellos oficiales, sin que se localizaran personas al interior del inmueble.

Durante la inspección, agentes investigadores detectaron en las inmediaciones del domicilio conductas compatibles con la venta y distribución de narcóticos en vía pública, por lo que se realizó una intervención para verificar la situación. Los agentes descubrieron que dos personas vendían sustancias de forma discreta en la zona.

Aseguran droga a dos personas que vendían sustancias prohibidas en Puebla

Se trataba de Jorge Alberto “N” y Sandra “N”, a quienes les aseguraron 53 bolsas con sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, una bolsa con hierba verde con características propias de la marihuana, siete envoltorios con una sustancia de color negro con características similares a la heroína.

Además, la pareja llevaba dinero en efectivo, una bolsa tipo mariconera y hojas con anotaciones y cuentas.

Ambas personas y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y profundizar en las líneas de investigación relacionadas con la distribución de droga en la región.

Con información de N+

JAPR