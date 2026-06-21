Pasajero de Metrobús Fue Golpeado por Seguridad Privada luego de Señalar a Carteristas en Puebla

Un hombre resultó con herida en la cabeza, luego de tratar de exhibir a por lo menos dos personas que roban a usuarios de RUTA.

No hubo detenidos tras el señalamiento del joven golpeado.Foto: Alfonso Castillo | Ilustrativa

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Violencia en el metrobús de Puebla: pasajero agredido por seguridad tras grabar a supuestos ladrones. Autoridades investigan. Descubre qué sucedió.

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