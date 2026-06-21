Pasajero de Metrobús Fue Golpeado por Seguridad Privada luego de Señalar a Carteristas en Puebla

Un joven identificado como Eder presuntamente fue víctima de agresión por parte del personal de seguridad que vigila los paraderos del metrobús en Puebla, luego de señalar y grabar a supuestos carteristas que operan a bordo de las unidades.

De acuerdo con la información del Gobierno del Estado, la tarde del pasado 19 de junio un usuario del a Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) sufrió una golpiza en la estación Fiscalía de la Línea 3.

RUTA condena agresión a usuario y refuerza protocolos de seguridad

Al respecto la institución que opera el servicio de transporte público lamentó lo ocurrido y aseguró que la integridad de los pasajeros es la prioridad.

Confirmaron que personal de seguridad privada a cargo de la seguridad en la estación Fiscalía, actuaron conforme a protocolos establecidos y se solicitó la ayuda urgente.

No hay detenidos por hechos de violencia en paradero del metrobús

Debido a que la violencia escaló, se requirió el apoyo de la Policía Municipal, la Policía Estatal y paramédicos, quienes brindaron atención médica al lesionado, luego de presentar una herida abierta en la cabeza, provocada por una hebilla.

Se espera que el afectado presente la denuncia correspondiente, por el presunto robo que acusó a bordo de una unidad del metrobús sobre el Bulevar 5 de Mayo en Puebla.

Con información de N+

JAPR