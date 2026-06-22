Estaciones del Metro CDMX Cerradas Hoy: Así Está el Servicio este Lunes

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas

MetroDurante el día, el Sistema de Transporte Colectivo que utilizan millones de personas registra diversas fallas en cada una de las 12 líneas. Foto: AP.

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Servicio del Metro CDMX afectado: Estaciones cerradas por fallas y eventos. Consulta las alternativas para tu viaje y mantente informado sobre más cierres durante el día.

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