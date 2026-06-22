Pronóstico del Clima Hoy 22 de Junio: ¿En qué Estados Habrá Lluvias Fuertes este Lunes?

El SMN pronostica precipitaciones intensas en 16 estados, incluida la interacción de la onda tropical número 9, para este lunes

LluviasDos circulaciones ciclónicas, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical número 9 también contribuirán a las intensas precipitaciones. Foto: Reuters.

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¿Sabías que la onda tropical número 9 traerá lluvias fuertes a la mitad de México este lunes? Entérate de los estados afectados y cómo el clima impactará tu día.

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