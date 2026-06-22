Pronóstico del Clima Hoy 22 de Junio: ¿En qué Estados Habrá Lluvias Fuertes este Lunes?

Para este lunes 22 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en la mitad de México, incluida la interacción de la onda tropical número 9, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por la línea seca que permanecerá sobre la frontera norte del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión y una vaguada en niveles medios de la atmósfera.

Mientras que dos circulaciones ciclónicas, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical número 9 también contribuirán a las intensas precipitaciones.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (centro, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (centro y oeste), Puebla (sureste) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste), Colima, Michoacán (norte y este), Guerrero (centro y este), Guanajuato (sur), Estado de México (oeste) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

¿Dónde habrá calor?

Baja California Sur (centro y sur)

Sonora (este y sureste)

Sinaloa (norte y sur)

Chihuahua (oeste y este)

Durango (norte)

Coahuila (oeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Coahuila (norte, centro y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Morelos.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con ambiente fresco a templado, cielo parcialmente nublado a medio nublado con presencia de bruma.

Por la tarde, el ambiente será cálido, cielo nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro y suroeste); los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

ASJ