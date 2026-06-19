¿Dónde Ver Todos los Partidos del Mundial Mañana 20 de Junio 2026? Link y Horarios de Juegos

El calendario indica que la acción no para y en la agenda hay cuatro partidos del Mundial este sábado 20 de junio 2026 y si quieres saber dónde ver todos los juegos, acá te decimos quiénes juegan, los horarios de cada encuentro y el link para mirar la transmisión de los enfrentamientos totalmente en vivo en México.

Si quieres ver qué partidos del Mundial 2026 se transmiten por TV abierta en vivo, recuerda que en N+ te traemos el LiveBlog con el minuto a minuto online gratis de los juegos más destacados. Los más recientes fueron el Estados Unidos vs Australia y el México vs Corea del Sur, donde los equipos de Concacaf ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final.

¿Quiénes juegan el sábado 20 de junio en el Mundial 2026?

Los juegos de este sábado 20 de junio involucran a Países Bajos y Alemania, equipos que suelen ser protagonistas. También vuelven a escena Ecuador y Japón, quienes deberán buscar los tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los partidos para este día son los siguientes:

Países Bajos vs Suecia.

Alemania vs Costa de Marfil.

Ecuador vs Curazao.

Túnez vs Japón.

¿A qué hora juegan Países Bajos, Alemania, Ecuador y Japón?

De acuerdo con el calendario de la Copa Mundial 2026, los horarios de los cuatro partidos del 20 de junio se definieron de tal forma que la afición va a tener la posibilidad de verlos todos, sin que se empalmen:

Países Bajos vs Suecia: La transmisión empieza 10:40 de la mañana y el partido inicia a las 11:00 horas .

Alemania vs Costa de Marfil: La transmisión inicia a las 13:45 de la tarde y el juego arranca a las 14:00 horas .

Ecuador vs Curazao: La transmisión empieza a las 17:45 de la tarde y el partido es a las 18:00 horas .

Túnez vs Japón: La transmisión arranca a las 21:45 de la noche y el juego empieza a las 22:00 horas.

*Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 20 de junio? Link

Los juegos del 20 de junio 2026 que van a transmitirse en vivo por Canal 5 solamente va a ser uno, según la programación. Los demás pasan por la plataforma de streaming, ViX. A continuación te dejamos el link para todos los partidos este sábado

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