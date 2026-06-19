¿Dónde Ver Todos los Partidos del Mundial Mañana 20 de Junio 2026? Link y Horarios de Juegos

Checa quién juega, qué partidos del Mundial pasan por TV abierta en vivo este sábado 20 de junio 2026 y el link para ver todos los juegos

Dónde ver todos los partidos del Mundial hoy 20 de junio 2026 horarios y link de juegosLos juegos del Mundial continúan este sábado 20 de junio 2026. Foto: Reuters

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