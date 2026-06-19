Aitana Bonmatí, la Mejor Futbolista del Mundo, Celebra en el Ángel Triunfo de México

A los festejos del triunfo de la selección mexicana de 1-0 ante Corea del Sur en el Mundial 2026, que realizaron aficionados en las calles de la Ciudad de México, se sumó la mejor futbolista del mundo, la española Aitana Bonmatí, quien bailó al ritmo de la famosa canción de “ La Chona” en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma.

La máxima ganadora del Balón de Oro Femenil fue captada en un video que compartió en sus redes sociales de cómo vivió los festejos con miles de personas en la capital de México.

Aitana Bonmatí, futbolista del Barcelona femenil, sorprendió al público al unirse a la celebración en Paseo de la Reforma y ese momento se volvió viral.

¿Quién es Aitana Bonmatí?

Aitana Bonmatí es una futbolista profesional española, mediocampista estrella de la Selección de España.

En la aactualidad, está en México como analista y comentarista deportiva para la cadena TUDN durante la cobertura del Mundial 2026.

Aitana Bonmatí es considerada una leyenda viviente del balompié femenil por ser ganadora de tres Balones de Oro seguidos de 2023, 2024 y 2025, al empatar marcas mundiales de leyendas del futbol.

Fue campeona del mundo con España en el Mundial Femenino de 2023; se le reconoció como la mejor jugadora.

Con Barcelona femenil conquistó cuatro títulos de la UEFA Women's Champions League, incluida la edición de mayo de 2026, y 7 ligas locales.

Es ganadora del premio The Best de la FIFA y el Laureus a la Deportista Femenina del Año.

¿Qué hace en México la mejor futbolista del mundo?

Está temporalmente viviendo en la Ciudad de México al ser analista de TUDN para las transmisiones televisivas del Mundial masculino 2026.

Ha generado furor debido a su carisma, accesibilidad para tomarse fotos y sus acertados comentarios sobre táctica futbolística.

En su tiempo libre decidió salir como una aficionada más a Paseo de la Reforma para vivir cómo festejan los mexicanos.

Así fue la euforia en CDMX por segundo triunfo de México

La victoria de México ante el combinado de asiático, que los deja como líderes del grupo A, desató la euforia en las calles de la capital, especialmente en el Centro Histórico, los alrededores y en Paseo de la Reforma.

Las autoridades estiman que alrededor de 400 mil personas se congregaron a lo largo del tramo del Paseo de la Reforma que une la fuente de la Diana Cazadora y la Avenida Juárez.

Entre los desechos removidos durante el operativo de limpieza destacaron latas, vidrio, comida, pancartas y plásticos y diferentes áreas verdes y mobiliario urbano se vieron afectados durante la celebración.

Ante el escenario de suciedad que colmó desde el Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones del Centro Histórico, las redes sociales se inundaron rápidamente de fuertes críticas ciudadanas bajo consignas que invitaban a festejar sin ensuciar la vía pública.

Para mitigar los daños y permitir la circulación de automóviles en la principal avenida capitalina, la SOBSE hizo un despliegue a partir de las 5:00 horas de más de 300 trabajadores de limpieza, 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa con más de 10 mil litros de agua.

La celebración de la afición mexicana sucedió en un contexto de euforia por la clasificación matemática del combinado entrenado por Javier Aguirre a la siguiente fase eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

HVI