Aitana Bonmatí, la Mejor Futbolista del Mundo, Celebra en el Ángel Triunfo de México

La mejor futbolista del mundo bailó al ritmo de la famosa canción de “ La Chona” en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma

Aitana Bonmatí, la Mejor Futbolista del Mundo, Celebra en el Ángel Triunfo de MéxicoLa futbolista Aitana Bonmatí en el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma. Foto: Instagram aitanabonmati

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La española, Aitana Bonmatí, máxima ganadora del Balón de Oro Femenil, sorprendió al público mexicano al unirse a la celebración en Paseo de la Reforma por el triundo de México ante Corea del Sur

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