"El Chapo" Guzmán Insiste a través de Cartas Manuscritas en su Extradición a México

El capo mexicano continúa enviando cartas manuscritas en inglés confuso desde la prisión, pidiendo al juez Brian Cogan ser enviado a México y liberado

Joaquín "El Chapo" Guzmán, otrora máximo líder del Cártel de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoJoaquín "El Chapo" Guzmán, otrora máximo líder del Cártel de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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