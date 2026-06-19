"El Chapo" Guzmán Insiste a través de Cartas Manuscritas en su Extradición a México

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera continúa enviando cartas manuscritas en inglés confuso desde la prisión, pidiendo al juez federal Brian Cogan ser enviado a México y liberado, acusando supuestas injusticias.

Fue a inicios de mayo de este año cuando Cogan, juez que condenó a "El Chapo", rechazó la petición del capo de ser extraditado de Estados Unidos a México, así como otras solicitudes relacionadas con su sentencia.

Pero el otrora máximo líder del Cártel de Sinaloa continúa insistiendo por su extradición por la misma vía, la de las cartas escritas a puño y letra.

Intentos de "El Chapo" han sido desestimados

El 23 de abril, Guzmán Lorea detalló en una carta escrita a mano en inglés y publicada este lunes por el tribunal del Distrito Este de Nueva York que está "luchando por una extradición a México".

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición y pedir modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", escribió.

En otra carta datada de este lunes, también redactada a mano y en inglés, Guzmán pidió a la corte los documentos presentados por el gobierno de Estados Unidos en su caso, ya que, según él, "no demostraron la justificación de mi cruel castigo en los tribunales de distrito de Brooklyn".

Sin embargo, el juez Cogan consideró que "algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica. Por lo tanto, todos ellos son desestimados".

Con información de: N+ y EFE

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