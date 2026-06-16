‘El Mencho’ Tenía Vínculo con ‘Los Chapitos’: Así Era el Papel del CJNG en Sinaloa

Durante la conferencia matutina de hoy, 16 de junio de 2026, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', tenía vínculos con 'Los Chapitos', en N+ te compartimos cómo era el papel del CJNG en Sinaloa.

El funcionario explicó que las investigaciones de seguridad identificaron que el vínculo más relevante del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era precisamente con el grupo encabezado por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

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García Harfuch detalla apoyo del CJNG

Señaló que en determinado momento se detectó apoyo financiero y de personal proveniente del CJNG hacia la facción de Los Chapitos.

De acuerdo con el titular de la SSPC, dicho respaldo se habría concentrado principalmente en la zona sur de Sinaloa, donde se registró un reforzamiento de recursos y presencia de integrantes vinculados al grupo criminal con origen en Jalisco.

"En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o refuerzo de personal por el sur de Sinaloa", precisó.

También, indicó que este tipo de alianzas o colaboraciones entre organizaciones delictivas representan un foco de atención para las autoridades.

FBPT