‘El Mencho’ Tenía Vínculo con ‘Los Chapitos’: Así Era el Papel del CJNG en Sinaloa

'El Mencho' tenía lazos con 'Los Chapitos'; así influía el CJNG en Sinaloa, según la SSPC

CJNGUn integrante del CJNG patrulla en la Sierra Michoacana. Foto: Cuartoscuro

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