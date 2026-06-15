Golpe al Narco en Sinaloa: 11 Detenidos Entre Ellos ‘El 24’, Vinculado con 'Chapo' Isidro

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 15 de junio de 2026, que en operativos conjuntos realizados en Sinaloa, detuvieron a 11 personas, entre ellas Iván ‘N’, alias El 24, presunto líder una célula delictiva vinculada con el grupo Chapo Isidro.

Los operativos se ejecutaron en Culiacán, Mocorito, Concordia, El Rosario, Mazatlán, San Ignacio, Escuinapa, Elota y Cosalá, en Sinaloa, y fueron encabezados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación de autoridades estatales, detalló el Gabinete de Seguridad.

Detención de El 24

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, en los municipios de Culiacán y Mocorito fueron detenidas 4 personas, entre ellas El 24, quien fue identificado como supuesto líder regional de una organización criminal.

Autoridades federales les aseguraron 2 vehículos, 4 armas largas, un arma corta, 8 cargadores y un chaleco táctico.

Otros operativos en Sinaloa

En el poblado Las Iguanas, en Concordia, aseguraron un arma larga, 46 cargadores y 3,001 cartuchos.

Mientras que en el poblado Las Habitas, en El Rosario, 4 personas fueron detenidas, entre ellas un extranjero y un menor de edad. Ahí, las autoridades aseguraron un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, 5 chalecos tácticos y 4 placas balísticas.

En el Rancho de los Gaxiola, en Mocorito, un sujeto fue arrestado, a quien le aseguraron 6 armas largas, 7cargadores, 210 cartuchos, 2 chalecos tácticos, 7 kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

En Mazatlán, en el poblado La Noria, aseguraron 951 cartuchos, 5 cargadores y una cuatrimoto y en la localidad La Amole, detuvieron a otras 3 personas, uno de ellos extranjero, a quien aseguraron 5 armas largas, un arma corta, 29 cargadores, 1,280 cartuchos, 3 chalecos tácticos y tres placas balísticas.

En un operativo en San Ignacio, las autoridades localizaron 7 artefactos explosivos improvisados, 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y 6 salchichas explosivas.

En Escuinapa, en la estación Fitosanitaria La Concha, localizaron un bulto que contenía 5 armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, 3 chalecos tácticos y 5 culatas para arma larga.

En otra de las acciones, en el poblado Casas Grandes, en Elota, localizaron un campamento donde se aseguraron 4 armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

En los municipios de Culiacán y Cosalá, en los poblados La Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y La Vuelta del Cerro, los agentes federales inhabilitaron 6 áreas de concentración de material diverso, así como 3 armas largas, 5 cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica, 5,490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas.

El Gabinete de Seguridad subrayó que la afectación económica a la delincuencia organizada suma 110 millones de pesos.