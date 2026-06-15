Golpe al Narco en Sinaloa: 11 Detenidos Entre Ellos ‘El 24’, Vinculado con 'Chapo' Isidro

En Sinaloa, las autoridades aseguraron más de 35 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, explosivos, vehículos y equipo táctico

Detención de El 24, en SinaloaFoto: Gabinete de Seguridad

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Autoridades detienen a 11 en Sinaloa, incluyendo a 'El 24', líder criminal. Incautan fusil Barrett y explosivos. Conoce los detalles de los operativos conjuntos.

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