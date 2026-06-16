Shrek 5 Lanza su Primer Tráiler: El Rediseño y la Ausencia de Alfonso Obregón Generaron Polémica

El trailer de Shrek 5 ya está aquí; el rediseño de los personajes y la ausencia de Alfonso Obregón como voz de Shrek generaron opiniones divididas

shrek-5-trailer-rediseno-polemica-alfonso-obregonImagen: DreamWorks / Universal Pictures

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¡Shrek 5 está aquí! El nuevo tráiler revela un rediseño visual que divide opiniones y la ausencia de Alfonso Obregón como voz de Shrek. ¿Qué opinas del cambio?

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