Shrek 5 Lanza su Primer Tráiler: El Rediseño y la Ausencia de Alfonso Obregón Generaron Polémica

DreamWorks y Universal Pictures lanzaron este martes el primer tráiler completo de Shrek 5, desatando una inmediata división de opiniones.

El regreso del ogro más famoso del cine ha generado debates en dos frentes muy claros: el renovado estilo de animación de los personajes y la ausencia de Alfonso Obregón en la voz de Shrek para el mercado hispanohablante.

Un rediseño visual que no convence a todos

El adelanto confirma que DreamWorks mantendrá el polémico cambio estético que ya había despertado críticas en los primeros vistazos. En esta entrega, Shrek, Fiona y Burro lucen con detalles más pulidos y expresiones hiperrealistas.

El tráiler nos transporta de vuelta a Muy Muy Lejano, mostrando a los hijos de la pareja,Felicia, Fergus y Farkle, ya crecidos, además de momentos cómicos que incluyen una parodia a Olaf de Frozen y a un Jengibre haciendo twerking.

Mientras que la versión en inglés mantiene a su elenco estelar con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz,a quienes se suma Zendaya como Felicia, el panorama en el doblaje latino es mucho más incierto.

La sombra de Alfonso Obregón: ¿Qué pasa con la voz de Shrek?

La verdadera tormenta en redes sociales no fue visual, sino auditiva. Los fans no tardaron en notar que la voz de Shrek en el tráiler no es la de Alfonso Obregón, a pesar de que sí se identifica el regreso de Eugenio Derbez como Burro y de Dulce Guerrero como Fiona. Aunque las distribuidoras aún no confirman el reparto definitivo, el conflicto ya venía cocinándose desde meses atrás.

¿Qué pasó con Alfonso Obregón?

El pasado 9 de febrero, Obregón lanzó el mensaje: "Creo que ya no voy a ser Shrek" en sus redes. El actor aclaró que su participación estaba condicionada a tres exigencias: dirigir el doblaje, recibir un crédito destacado y obtener una compensación económica más alta.

Las demandas del actor dividieron a la comunidad. Mientras muchos lanzaron campañas de apoyo, otros criticaron su postura, tildándola de "súplica innecesaria", a lo que Obregón respondió tajantemente defendiendo sus condiciones de trabajo. El actor confesó que, aunque existe un contrato vigente con DreamWorks, no hay garantías de que la productora lo respete, ya que las decisiones finales de doblaje suelen tomarse apenas unos meses antes del estreno.

¿Cuándo llegará Shrek 5 a los cines?

Entre polémicas de doblaje y rediseños, el camino de Shrek 5 a las salas de cine también ha sufrido tropiezos. Tras varios cambios en el calendario que la movieron de julio a diciembre de 2026, la fecha de estreno quedó fijada de forma definitiva para finales de junio de 2027.