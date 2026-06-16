Abren Segundo “Torito” en CDMX: Aquí Se Encuentra Sede Alterna de SSC por Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX puso en operación una sede alterna del Centro de Sanciones Administrativas, que estará durante el Mundial

Oficia de SSC aplica el test de alcoholemia a un hombre en CDMX en diciembre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoOficia de SSC aplica el test de alcoholemia a un hombre en CDMX en diciembre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Durante el Mundial 2026, CDMX tiene un segundo 'Torito' para infractores. Conoce cómo la ciudad se prepara para el aumento de detenidos.

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Hay Nuevo 'Torito' en CDMX: ¿Dónde Está la Segunda Sede de la SSC por Mundial 2026?