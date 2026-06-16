Abren Segundo “Torito” en CDMX: Aquí Se Encuentra Sede Alterna de SSC por Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) puso en operación una sede alterna del Centro de Sanciones Administrativas, conocido como "El Torito", para remitir a infractores durante el Mundial 2026.

A ese segundo “Torito” serán remitidas las personas que sean detenidas en las inmediaciones del estadio sede en CDMX o en los diversos festivales por infracciones como:

Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Orinar, alterar el orden o participar en peleas.

Ejercer el comercio informal.

¿Dónde está la sede alterna del “Torito”?

Las autoridades determinaron usar una parte del Centro Especializado para Adolescentes de San Fernando, en la alcaldía Tlalpan, para mantener en arresto a las personas que cometan faltas cívicas.

Según los policías que resguardan el lugar, desde que empezó el torneo de futbol ya han sido trasladadas al menos 20 personas a ese sitio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Día de Inauguración del Mundial 2026, el Segundo con Menos Homicidios en una Década

Aumento de detenidos

La medida que implementó la Secretaría de Seguridad Ciudadana se debe a un posible aumento de personas detenidas durante la Copa.

Vecinos del lugar señalaron que desconocían que ahí se encontraba dicho centro.

“No sabía (…) Yo creo que está muy bien, porque en este tipo de eventos suceden mucho este tipo de cuestiones”, expresó Andrea Montañez, vecina de Tlalpan.

Mientras que algunos aficionados comentaron que sí se han desbordado un poco los festejos.

“El mexicano así es, es muy alegre, es muy explosivo, muy festejador, muy celebrador. La furia a veces nos gana”, comentó Josefina Gutiérrez.

Mientras que Aurora Trujillo comentó que vienen del extranjero a México, “precisamente por el ambiente, porque los mexicanos son muy cálidos (…) Más bien creo que se pasan de copitas, pero todo excelente”.

Incremento en demanda operativa

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la policía señaló que con motivo de la celebración de la Copa Mundial y de los eventos masivos asociados a dicho acontecimiento, se prevé un incremento significativo en la demanda operativa del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, derivado del probable aumento de personas remitidas por infracciones administrativas.

SPB