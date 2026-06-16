¿Dónde se Ubica el Potencial Ciclón Tropical Uno? Aquí Se Puede Formar la Tormenta Arthur

El potencial ciclón tropical Uno se formó este martes sobre el golfo de México, a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, con vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora y rachas de hasta 65 km/h, de acuerdo con el monitoreo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sistema se formó a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, y también se ubica a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos. Su desplazamiento es hacia el noreste, a una velocidad de 9 kilómetros por hora.

Los datos clave del sistema este martes

Ubicación: 105 km al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas, y 105 km al suroeste de Corpus Christi, Texas.

Vientos: máximos sostenidos de 45 km/h, con rachas de 65 km/h.

Desplazamiento: hacia el noreste, a 9 km/h.

Lluvias: de 75 a 150 milímetros en Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje: de 1 a 2 metros en la costa de Tamaulipas.

Las bandas nubosas del sistema también generan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 km/h, en las zonas costeras de Tamaulipas.

¿Qué riesgos hay en Nuevo León y Tamaulipas?

Las lluvias asociadas al sistema podrían generar deslaves, así como un incremento en el nivel de ríos y arroyos. Esto derivaría en desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de ambos estados.

Ante este escenario, se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y de Conagua, y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Por qué podría llamarse tormenta Arthur?

Si el sistema se fortalece y alcanza la categoría de tormenta tropical, se convertiría en el primer ciclón con nombre de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico.

De acuerdo con la lista de nombres para esta temporada, divulgada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, el primero en orden alfabético es Arthur.

¿Cómo seguir la trayectoria del sistema?

Imágenes de seguimiento satelital muestran que la trayectoria pronosticada del sistema continúa hacia el noreste, en dirección a las costas de Texas y Luisiana, en Estados Unidos.

Toda la información será difundida en tiempo real por este medio en la cobertura de Nmás.