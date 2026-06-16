¿Dónde se Ubica el Potencial Ciclón Tropical Uno? Aquí Se Puede Formar la Tormenta Arthur

El potencial ciclón tropical Uno se formó en el golfo de México y podría volverse la tormenta Arthur, la primera con nombre de la temporada 2026

¿Dónde se Ubica el Potencial Ciclón Tropical Uno? Aquí Se Puede Formar la Tormenta ArthurEsta imagen satelital GeoColor del GOES-19, proporcionada por la NOAA, muestra un sistema de tormentas formándose a lo largo de la costa del Golfo de Texas, el martes 16 de junio de 2026. Foto: (NOAA vía AP)

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