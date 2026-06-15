Muerte de Gaspi: ¿Cuándo y Cómo Será la Repatriación del Cuerpo y Por Qué la Paga su Familia?

Las autoridades brasileñas confirmaron que la policía tiene hasta una semana para liberar los restos de Gaspi. El consulado argentino no interviene: la familia asume todo el proceso.

repatriacion-gaspi-familia-paga-traslado-brasilFoto: Instagram Gaspi

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La muerte de Gaspi en un accidente aéreo en Río causa shock entre sus seguidores. Su familia se encargará de la repatriación a Argentina. Detalles del proceso y por qué el consulado no interviene.

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Muerte de Gaspi: ¿Cuándo y Cómo Será la Repatriación del Cuerpo y Por Qué la Paga su Familia?