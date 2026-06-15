Muerte de Gaspi: ¿Cuándo y Cómo Será la Repatriación del Cuerpo y Por Qué la Paga su Familia?

La muerte del youtuber Gaspi en el trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro sigue generando conmoción entre sus seguidores. Mientras avanza la investigación, ya se conocen los detalles del proceso que determinará cuándo y cómo regresarán sus restos a Argentina.

Las autoridades brasileñas revelaron que la policía local dispondrá de aproximadamente una semana para liberar los restos con el fin de repatriar su cuerpo a la Argentina. Esto significa que el regreso no será inmediato: primero deben completarse las pericias judiciales y forenses obligatorias antes de autorizar cualquier traslado internacional.

¿Por qué la familia corre con todos los gastos?

El proceso de repatriación de Gaspi quedará a cargo de su familia. Además, se aclaró que el consulado argentino no tiene intervención directa en este trámite, por lo que los tiempos dependerán de las decisiones y gestiones que realicen sus allegados.

En otras palabras, una vez que Brasil libere los restos, no habrá asistencia consular que tome las riendas del traslado. El tiempo que dispongan sus familiares para repatriar el cuerpo será lo que tarde en volver al país.

El accidente que causó un shock mundial

El accidente ocurrió el domingo por la mañana, cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo y cayeron sobre un estacionamiento de un concesionario automotor en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Tras el impacto, una de las aeronaves se incendió y las llamas alcanzaron varios vehículos eléctricos estacionados en el lugar, provocando nuevas explosiones y una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Junto a Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, también murieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Blender, el canal de streaming donde estaban trabajando Gaspi y Lucas Vignale antes del accidente, despidió a los dos jóvenes con emotivos posteos en redes sociales.

"Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre, amigo", escribió la cuenta de la emisora.

Por ahora, la fecha exacta del regreso de Gaspi a Argentina permanece sin confirmar y dependerá enteramente de los tiempos burocráticos en Brasil y de la logística que coordine su familia.