Cinco Sujetos Fueron Detenidos en Posesión de Narcóticos en Diferentes Puntos de Hermosillo

En diferentes puntos y colonias de Hermosillo, Sonora, un total de cinco sujetos fueron detenidos en posesión de diversos envoltorios de narcóticos.

Cinco Sujetos Fueron Detenidos en Posesión de Narcóticos en Diferentes Puntos de HermosilloFoto: Archivo N+

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Operativo en Hermosillo: cinco arrestos por drogas en diversas colonias. Conoce los detalles de estas detenciones.

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