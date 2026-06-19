Cinco Sujetos Fueron Detenidos en Posesión de Narcóticos en Diferentes Puntos de Hermosillo

En las colonias Las Granjas y Lomas de Madrid, fueron detenidas tres personas con envoltorios de drogas y dos más en la colonia Insurgentes.



Se trata de Rafael Antonio "N" y Alí "N", de 26 y 24 años de edad, respectivamente, quienes fueron detenidos en las calles Castellana y Andaluza con diez envoltorios que contenían hierba verde seca, al parecer marihuana.



Mientras que José Emmanuel "N", de 30 años, fue sorprendido con cuatro envoltorios de posible cristal, en las calles Carlos Caturegli y San Rafael, al norte de la ciudad.

Dos sujetos detenidos en colonia Insurgentes de Hermosillo

En dos puntos de la colonia Insurgentes, también hubo detenciones, una fue en las calles General José Yáñez y Rebeico, donde a Israel de 50 años de edad, se le encontró una dosis de polvo blanco granulado al parecer cristal.



Y el segundo punto, Héctor René "N" de 39 años, fue detenido en las calles Las Torres y San Felipe, cuando tiró una bolsa conteniendo polvo blanco granulado.