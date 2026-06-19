Meloni Niega Haber "Suplicado" a Trump por Foto: “Ni Italia ni Yo Rogamos a Nadie”

Donald Trump ha provocado una crisis diplomática entre Estados Unidos e Italia. Durante una entrevista declaró que la primera ministra italiana “le rogó” por una foto durante la cumbre del G7, en Francia. Ahora Meloni ha respondido que ni ella ni Italia “le ruegan a nadie”.

El republicano aseguró a la prensa italiana que Meloni parecía feliz “de que él le hablara”.

El canciller italiano canceló la visita a Washington que había programado para el 21 de junio.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Giorgia Meloni?

Las palabras de la discordia ocurrieron durante una entrevista telefónica que concedió Donald Trump a la cadena de televisión italiana La7. En la transcripción de esta charla, Donald Trump alardeó sobre la atención que le puso Giorgia Meloni durante la cumbre del G7, auspiciada por Emmanuel Macron en la ciudad de Évian-les-Bains, muy cerca de Ginebra, Suiza.

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Durante la entrevista, Donald Trump aseguró que la primera ministra italiana “le rogó” por una foto, al margen de los demás mandatarios reunidos en la cumbre.

En otro punto de la conversación, el estadounidense señaló que Meloni parecía feliz “de que él le hablara”. Además, el republicano acotó que “él no tenía por qué hablar con ella”.

Meloni responde con fuerte mensaje en redes sociales

Las declaraciones de Trump fue duramente criticadas por el gobierno italiano. El canciller Antonio Tajani, quien tenía prevista una visita oficial a Washington, anunció que el viaje estaba cancelado y calificó los dichos de Trump como “graves y ofensivas declaraciones”.

Pero la respuesta más fuerte vino de la propia primera ministra. En un video publicado en redes sociales, Giorgia Meloni dijo que estaba “consternada” por los dichos de Trump, que calificó como “totalmente inventados”. Y añadió:

“Ni yo ni Italia suplicamos nunca”.

Meloni reprochó además que Donald Trump, a su parecer, sea altanero con sus propios aliados:

“No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es, por lo demás, la primera vez”.

También añadió que el republicano es mucho menos hostil con los propios adversarios de Occidente:

“Solo puedo lamentar que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente, hacia los enemigos de Estados Unidos, hacia dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más conciliador”.

En abril, Donald Trump ya había criticado duramente a Giorgia Meloni después de que la líder del partido Hermanos de Italia se negara a involucrar a su país en la guerra contra Irán.

Con información de AFP y EFE