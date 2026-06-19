Meloni Niega Haber "Suplicado" a Trump por Foto: “Ni Italia ni Yo Rogamos a Nadie”

La primera ministra Giorgia Meloni negó haberle “suplicado” a Donald Trump por una foto durante la cumbre del G7 y aseguró que ni ella ni Italia ruegan a nadie

Giorgia Meloni en la cumbre del G7Meloni responde a Trump y rechaza haberle rogado por una foto. Foto: Reuters

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Trump afirma que Meloni le rogó por una foto, pero la primera ministra italiana responde con firmeza: 'Consternada por declaraciones inventadas'. ¿Qué más dijo Meloni?

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