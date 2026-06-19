Aseguran Seis Autotanques con Residuos de Hidrocarburo en Manuel Doblado; Dos Eran Robados

Los elementos encontraron estos autotanques en la comunidad La Playa, de Manuel Doblado, los cuales contenían residuos de huachicol.

Los autotanques fueron asegurados.Foto: @pazgobgente

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Gracias a una llamada anónima, se aseguraron seis autotanques con residuos de huachicol en La Playa, Manuel Doblado. Dos eran robados.

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