Aseguran Seis Autotanques con Residuos de Hidrocarburo en Manuel Doblado; Dos Eran Robados

Gracias a un reporte ciudadano, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), lograron el aseguramiento de seis autotanques con capacidad de hasta 30 mil litros cada uno, dos de ellos con reporte de robo vigente en Manuel Doblado.

De acuerdo a la dependencia de seguridad de Guanajuato, informó a través de las redes sociales que este aseguramiento tuvo lugar en la comunidad de La Playa, donde gracias a una llamada anónima se pudo llevar a cabo.

Asimismo, se indicó que los hechos tuvieron lugar cuando al centro de las FSPE, llegó una llamada anónima donde se reportaba un fuerte olor a combustible en la zona de la comunidad y que alertó a los habitantes.

Ante ello, se desplegó un operativo con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, quienes al llegar al lugar indicado, comenzaron a percibir un fuerte olor a combustible, acción que llamó la atención de los uniformados.

Ahí mismo, se pidió el apoyo de personal de Pemex, mientras que también el Ejército Mexicano se subama al operativo, quien de inmediato implementó un operativo en los alrededores con la finalidad de resguardar el área.

Encuentran autotanques en espera de ser cargados con huachicol

Es importante resaltar que también al llegar al lugar, los elementos vieron que los autotanques aparentemente estaban abandonados a un costado del camino, por lo que al hacerles la revisión, se detectó que presentaban residuos y olor característico a hidrocarburo, por lo que se procedió a su aseguramiento para las investigaciones correspondientes.

En el lugar, los uniformados no detuvieron a nadie, por lo que solamente procedieron a asegurar los autotanques, los cuales tienen una capacidad aproximada de 30 mil litros cada uno.

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