Frantzdy Pierrot: De Jugar Descalzo a Enfrentar a Brasil en el Mundial 2026

Vivió una infancia marcada por la pobreza extrema y su familia decidió emigrar a Estados Unidos para escapar de las carencias económicas de Haití

Frantzdy Pierrot: De Jugar Descalzo a Enfrentar a Brasil en Mundial 2026El delantero haitiano Frantzdy Pierrot. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Frantzdy Pierrot es una historia de superación y trotamundos. Forjó una carrera como futbolista al mudarse de Bélgica a Francia y posteriormente jugó en clubes de Israel, Grecia y Turquía y hoy defiende los colores de Haití

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+