Investigan Presunto Maltrato Animal tras Rescate de 15 Perros en Criadero Clandestino en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene abierta una investigación por presunto maltrato animal luego de que fueran rescatados al menos 15 perros que se encontraban en condiciones insalubres dentro de un domicilio ubicado en la comunidad de Fracción Milpillas, al norte de la capital potosina.

¿Qué encontraron las autoridades en el lugar?

De acuerdo con los primeros reportes, organizaciones protectoras de animales localizaron un presunto criadero clandestino donde varios ejemplares, principalmente perros, permanecían en condiciones de abandono y falta de higiene.

En el inmueble también fueron encontrados lechones recién nacidos muertos, situación que generó preocupación entre las organizaciones, quienes señalaron que presuntamente podrían haber sido utilizados como alimento para los animales.

La Dirección de Bienestar Animal Municipal informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía por posibles actos de maltrato animal. La dependencia explicó que desde días anteriores se tenía conocimiento del reporte difundido en redes sociales y que realizó una verificación del domicilio; sin embargo, al tratarse de una propiedad privada no fue posible ingresar en ese momento.

La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, informó que la carpeta de investigación fue iniciada el pasado 16 de junio y confirmó que hasta ahora han sido rescatados 15 perros.

Los animales presentaban diversos problemas de salud y, debido a las condiciones en las que fue encontrado el inmueble, todavía no se ha establecido con precisión cuántos ejemplares pudieron haber fallecido.

La funcionaria explicó que actualmente se recaban testimonios de vecinos para identificar a las personas relacionadas con el domicilio y determinar la finalidad por la que los animales permanecían en ese sitio.

La Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades y conocer las condiciones en las que fueron mantenidos los animales. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.