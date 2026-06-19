Investigan Presunto Maltrato Animal tras Rescate de 15 Perros en Criadero Clandestino en SLP

La Fiscalía de San Luis Potosí investiga un presunto caso de maltrato animal tras el rescate de 15 perros en un domicilio de la comunidad de Milpillas, San Luis Potosí.

Hallan Criadero Clandestino y Rescatan Perros en MilpillasFoto: Amigos de Corazón México

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Autoridades de SLP investigan un criadero clandestino tras el rescate de 15 perros en Milpillas. Descubre cómo las organizaciones protectoras de animales están actuando.

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