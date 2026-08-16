EUA Envía a México a 3 Fugitivos Buscados por Homicidio y Vínculos con CJNG

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que este domingo 16 de agosto de 2026, fueron enviados tres fugitivos que eran buscados por autoridades mexicanas; estos son los detalles.

De acuerdo con el diplomático, estas acciones representan su cooperación bilateral en materia de seguridad, la cual ha sido impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Serán capturados y llevados ante la justicia”, afirmó a través de sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, Ronald Johnson, explicó que en un solo día, las autoridades de Estados Unidos devolvieron a tres fugitivos buscados en México. “Juntos logramos más”, puntualizó.

Según las autoridades, las tres personas vinculadas con hechos delictivos, pronto estarán en manos de la justicia mexicana. Debido a que se trata de investigaciones en curso, no proporcionaron los nombres de los sospechosos.

Hasta el momento se sabe que las personas que fueron envíadas a México son: