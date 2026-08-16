EUA Envía a México a 3 Fugitivos Buscados por Homicidio y Vínculos con CJNG
Debido a que se trata de investigaciones en curso, no proporcionaron los nombres de los sospechosos
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Debido a que se trata de investigaciones en curso, no proporcionaron los nombres de los sospechosos
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que este domingo 16 de agosto de 2026, fueron enviados tres fugitivos que eran buscados por autoridades mexicanas; estos son los detalles.
De acuerdo con el diplomático, estas acciones representan su cooperación bilateral en materia de seguridad, la cual ha sido impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Serán capturados y llevados ante la justicia”, afirmó a través de sus redes sociales.
En una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, Ronald Johnson, explicó que en un solo día, las autoridades de Estados Unidos devolvieron a tres fugitivos buscados en México. “Juntos logramos más”, puntualizó.
Según las autoridades, las tres personas vinculadas con hechos delictivos, pronto estarán en manos de la justicia mexicana. Debido a que se trata de investigaciones en curso, no proporcionaron los nombres de los sospechosos.
Hasta el momento se sabe que las personas que fueron envíadas a México son:
Un miembro presuntamente vinculado a la organización narco-terrorista del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscado por cargos de armas de fuego en Guanajuato
Un fugitivo buscado por asesinato en Zacatecas
Una tercera persona buscada por fraude
Estados Unidos y México han participado en conjunto en diversas operaciones para mantener segura la frontera, así como para evitar el traspaso de armas y droga, con la finalidad de disminuir los índices de violencia en ambas naciones.
EPP
Our cooperation, driven by @POTUS @realDonaldTrump and President @ClaudiaShein, sends criminals a clear message: you will be caught and held accountable. In just one day, U.S. authorities returned three fugitives wanted in Mexico: a member of the CJNG narco-terrorist… pic.twitter.com/DpRj0jxvsd— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 16, 2026