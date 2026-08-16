Seguridad

EUA Envía a México a 3 Fugitivos Buscados por Homicidio y Vínculos con CJNG

Debido a que se trata de investigaciones en curso, no proporcionaron los nombres de los sospechosos

Foto: Gobierno de MéxicoFoto: Gobierno de México

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