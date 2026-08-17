Entretenimiento

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez Ponen Punto Final a Rumores Sobre su Ruptura

En los últimos días, a través de redes sociales, se replicó un rumor sobre el supuesto fin del romance entre la cantante y el comediante.

Susana Zabaleta y Ricardo PérezFoto: Cuartoscuro | Archivo
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