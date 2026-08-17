Susana Zabaleta y Ricardo Pérez Ponen Punto Final a Rumores Sobre su Ruptura

La relación entre la cantante Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez ha sido muy polémica desde sus inicios. Tanto en medios de comunicación como en redes sociales se ha opinado sobre las distintas aristas que convergen en el romance de estas figuras públicas y en los últimos días la conversación se dirigió alrededor de un supuesto rumor sobre el fin de su relación.

Y es que la pareja, a pesar de que ha mantenido en secreto muchos detalles de su día a día, ha sido frontal en cuanto a los cuestionamientos y señalamientos que tienen más terreno en los tabúes que siguen arraigados en la sociedad.

Este nuevo rumor que ha enfrentado la pareja salió parcialmente de unas declaraciones realizadas por Ese Pérez durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026. El creador de contenido dijo:

"Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no están juntos", afirmó durante la charla.

Luego de que la declaración fuera retomada en redes sociales y generara polémica, Ricardo Pérez utilizó sus redes sociales para romper el silencio sobre el tema.