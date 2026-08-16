¿Qué le Pasó a Jamal Musiala? Futbolista se Desplomó en Pleno Partido del Bayern Múnich

Jamal Musiala, futbolista del Bayern Múnich, encendió las alarmas durante el juego amistoso de su equipo ante el RB Leipzig. El jugador de 23 años de edad se desmayó en pleno partido, apenas trece minutos después de haber ingresado como suplente.

Sus compañeros, Joshua Kimmich e Ismael Saibari, acudieron rápidamente en su ayuda y le sujetaron la cabeza a Musiala. Los paramédicos y el equipo médico del Bayern Múnich corrieron inmediatamente al terreno de juego, mientras que los jugadores del Leipzig hicieron señas pidiendo el ingreso de una camilla.

Durante varios minutos, los médicos atendieron al futbolista y, luego de revisarlo, calmaron la preocupación de todos al hacer una señal de que Musiala se encontraba bien. Posterior a ello, el atacante alemán pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie.

¿Qué le pasó a Jamal Musiala?

De acuerdo con el diario alemán BILD, "Musiala se mareó repentinamente debido al calor, con temperaturas cercanas a los 33 grados Celsius. Al parecer, el calor afectó gravemente al internacional alemán, provocándole un desmayo por problemas circulatorios".

Dos horas después del partido, el director deportivo Max Eberl ofreció algunas palabras tranquilizadoras en las inmediaciones del estadio, cuando fue interrogado por el mismo medio alemán. El director deportivo dijo que "lo más importante es que está bien. En cuanto a todo lo demás, no hay nada más que decir".

De momento, el Bayern Múnich no ha ofrecido una actualización oficial sobre el estado de salud de Musiala.