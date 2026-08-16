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Isaac Del Toro Reaparece y Ataca en la Clásica de Hamburgo; Así Quedó el Mexicano tras Caída

El francés Paul Magnier ganó al esprint la Clásica de Hamburgo, mientras Isaac del Toro reapareció con un ataque en el Waseberg tras su caída

Isaac Del Toro Reaparece y Ataca en la Clásica de Hamburgo Así Quedó el Mexicano tras CaídaEl mexicano Isaac Del Toro del UAE Team Emirates XRG cruza la línea de meta de la etapa 19 de la carrera ciclista Tour de Francia 2026. Foto: AFP / Archivo

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