Isaac Del Toro Reaparece y Ataca en la Clásica de Hamburgo; Así Quedó el Mexicano tras Caída

El francés Paul Magnier, del equipo Soudal Quick-Step, ganó este domingo la 29ª edición de la ADAC Cyclassics de Hamburgo, en Alemania, tras imponerse al esprint en una carrera de 205.7 kilómetros con salida en Buxtehude y llegada en Hamburgo.

El mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, participó en la Clásica de Hamburgo y protagonizó un ataque en los kilómetros finales, en su primera competencia desde que terminara tercero en la clasificación general del Tour de Francia.

El pelotón enfrentó un recorrido eminentemente llano, pero con dificultades ocultas en su altimetría. El tramo más exigente fueron las cinco subidas a la cota de Waseberg, de 700 metros de longitud y 10% de pendiente media.

Un primer grupo de escapados —integrado por Jonas Rutsch (Lotto), Benjamin Thomas (Cofidis), Dries de Pooter (Jayco AlUla), Niklas Behrens, Loe van Belle (Visma) y Filip Maciejuk (Movistar)— llegó a sacar una ventaja cercana a los cuatro minutos sobre el pelotón.

Después de las tres primeras subidas a Waseberg, esa diferencia se redujo hasta poco más de un minuto. De Pooter fue el primero de los fugados en ser neutralizado por el grupo perseguidor, seguido de Maciejuk; en el tramo final, solo Rutsch y Thomas se mantuvieron al frente, mientras los dos corredores de Visma se quedaban atrás.

Durante la carrera, Del Toro sufrió una caída y quedó momentáneamente rezagado del grupo. El mexicano recuperó terreno en plena competencia para reincorporarse al pelotón.