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Muere Putri Andriani Juficha: Esta fue la Trayectoria de la Miss Earth Indonesia 2025

Putri Andriani Juficha, titular de Miss Earth Indonesia 2025, murió el día de su cumpleaños 26 tras una carrera en certámenes de belleza y música

Muere Putri Andriani Juficha_ Esta fue la Trayectoria de la Miss Earth Indonesia 2025Putri Andriani Juficha, Miss Earth Indonesia 2025, en la imagen de despedida publicada por la organización Miss Earth en su cuenta oficial de Instagram. Foto: Miss Earth Organization / Instagram (@missearth)

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