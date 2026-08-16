Muere Putri Andriani Juficha: Esta fue la Trayectoria de la Miss Earth Indonesia 2025

Putri Andriani Juficha, titular de Miss Earth Indonesia 2025 y virreina de Miss Grand Indonesia 2025, murió el 14 de agosto de 2026, el mismo día en que cumplía 26 años.

Su fallecimiento fue confirmado por las organizaciones Miss Earth y Miss Grand Indonesia a través de comunicados publicados en sus cuentas de Instagram.

Juficha nació el 14 de agosto de 2000 en Manado, Sulawesi del Norte, Indonesia. Cursó su educación básica en su ciudad natal antes de mudarse a Yakarta para continuar estudios superiores. En 2022 egresó dve la licenciatura en Ciencia de la Comunicación del Instituto LSPR de Comunicación y Negocios, y posteriormente cursó una maestría en el campo de Derecho.

Su carrera en certámenes de belleza comenzó al representar a la provincia de Sulawesi del Norte en Miss Grand Indonesia 2025, certamen en el que alcanzó el puesto de virreina. Obtuvo también el título de Miss Earth Indonesia 2025, con el que representó a Indonesia en el certamen internacional Miss Earth 2025, celebrado en Manila, Filipinas, donde ganó el premio especial al Mejor Proyecto Social por su labor en defensa del medio ambiente.

Fuera de los certámenes de belleza, Juficha desarrolló una carrera como cantante solista bajo el nombre artístico Pijey, con el que lanzó varios sencillos de música pop. Participó además en movimientos sociales enfocados en el reciclaje de residuos y la preservación de ecosistemas fluviales.

Nació el 14 de agosto de 2000 en Manado, Sulawesi del Norte.

Egresó en 2022 de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación del Instituto LSPR de Comunicación y Negocios.

Fue virreina de Miss Grand Indonesia 2025 y titular de Miss Earth Indonesia 2025.

Representó a Indonesia en Miss Earth 2025, en Manila, Filipinas, donde ganó el premio al Mejor Proyecto Social.

Como cantante, usó el nombre artístico Pijey y lanzó varios sencillos de música pop.

La organización Miss Grand Indonesia describió a Juficha como parte de su comunidad y extendió condolencias a su familia.

"Eras más que una titular. Eras parte de nuestra familia Grand, un alma hermosa cuya gracia, fortaleza y espíritu tocaron tantos corazones", señala el comunicado de Miss Grand Indonesia.

La organización Miss Earth también emitió un mensaje de despedida y extendió condolencias a la familia, amigos y a la comunidad indonesia.

"Descansa en paz, Putri. Tu luz brillará para siempre", indica el comunicado de Miss Earth Organization.

Ninguno de los dos comunicados precisa la causa del fallecimiento de Juficha. Tampoco se detallan las circunstancias del deceso ni un pronunciamiento médico o forense al respecto.