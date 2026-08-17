Pobladores Incendian Patrulla y Motocicleta Tras Accidente en Veracruz

Pobladores del municipio de Álamo Temapache, al norte de Veracruz, incendiaron una patrulla y una motocicleta de la Policía Estatal en protesta por un accidente automovilístico en el que estuvieron involucrados elementos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla habría impactado contra un automóvil particular que realizó un corte a la circulación cuando transitaba por la carretera Álamo-Tihuatlán. El conductor del vehículo particular murió como consecuencia del accidente.

La situación generó molestia entre habitantes de la zona, quienes señalaron que presuntamente el conductor de la patrulla fue retirado del lugar para evitar posibles responsabilidades legales. Ante ello, pobladores se concentraron en el sitio y exigieron que se esclarecieran los hechos.

Las autoridades acordonaron la zona para permitir que se realizaran las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para determinar cómo ocurrió el accidente.

Sin embargo, después de varios minutos de tensión, los pobladores prendieron fuego a una motocicleta de la Policía Estatal y posteriormente a la patrulla que estuvo involucrada en el percance.

Los manifestantes exigieron justicia y el esclarecimiento de la muerte del conductor del automóvil particular.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz lamentó el accidente y señaló que las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.

La dependencia indicó que las diligencias permitirán establecer cómo ocurrió el choque y determinar, conforme a la investigación, las responsabilidades correspondientes.

Después de los hechos, los pobladores inconformes se retiraron del lugar y la situación regresó a la calma.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por la quema de las unidades policiales. Las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas tanto con el accidente como con los daños ocasionados a los vehículos oficiales.