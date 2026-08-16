Muere Trailero por Presunto Infarto en Carretera Saltillo-Zacatecas

La noche de este sábado, 17 de agosto, un operador de tráiler originario de Colima, identificado como Felipe de Jesús, de 48 años, perdió la vida mientras conducía sobre la carretera Saltillo-Zacatecas.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la noche, a la altura del kilómetro 294, cerca del entronque al ejido Salitre, donde presuntamente sufrió un infarto y perdió el control de la unidad.

El tractocamión salió del camino, derribó una cerca y una palmera, hasta quedar detenido fuera de la carretera. Otros operadores que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliarlo y solicitaron apoyo al 911 al encontrarlo inconsciente.

Paramédicos de Bomberos de la estación Derramadero acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia para determinar la causa exacta de la muerte.