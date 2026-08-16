Seguridad

Muere Trailero por Presunto Infarto en Carretera Saltillo-Zacatecas

Un trailero de 48 años murió a causa de un presunto infarto sobre la carretera Saltillo-Zacatecas.

Un trailero de 48 años murió a causa de un presunto infarto sobre la carretera Saltillo-Zacatecas.El tráiler salió del camino, derribó una cerca y una palmera, hasta detenerse fuera de la carretera. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El tráiler salió del camino, derribó una cerca y una palmera, hasta detenerse fuera de la carretera.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+