Aseguran 15 Kilos de Cristal Ocultos en una Camioneta en Allende, Coahuila

Elementos del Ejército Mexicano decomisaron 15 kilogramos de cristal y detuvieron a Erick Alan 'N', quien viajaba a bordo de una camioneta, durante una inspección realizada en la antigua garita del kilómetro 53, en Allende, Coahuila.

El operativo se realizó durante el fin de semana, cuando los elementos militares efectuaron una segunda inspección al vehículo. Durante la revisión, el sistema de rayos gamma detectó inconsistencias en la unidad, por lo que los elementos procedieron a realizar una inspección más detallada.

Al revisar el vehículo, los militares localizaron varios paquetes ocultos en distintas partes de la unidad, los cuales contenían una sustancia con características similares a la metanfetamina, conocida como cristal. En total, fueron asegurados aproximadamente 15 kilogramos de la droga.

Tras el hallazgo, Erick Alan 'N' fue detenido y quedó bajo custodia de las autoridades. Tanto la droga como la camioneta fueron aseguradas como parte de las investigaciones correspondientes.

El detenido, los paquetes con la sustancia y el vehículo fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Piedras Negras, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

El hombre será presentado ante un juez por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcotráfico, mientras continúan las investigaciones para determinar la procedencia y destino de la droga asegurada.