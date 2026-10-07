Seguridad

Aseguran 15 Kilos de Cristal Ocultos en una Camioneta en Allende, Coahuila

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Piedras Negras

Decomisan 15 Kilos de Cristal y Detienen a Hombre en Allende, CoahuilaDurante la inspección fueron localizados varios paquetes de metanfetaminas. Foto: N+

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