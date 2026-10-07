Homicidios

'Eran Trabajadores': Piden Justicia Para el Matrimonio de Elotes 'Chuy' Asesinado en Oaxaca

El matrimonio Jesús Álvarado Carrera y Rosalba Sánchez fueron atacados cuando regresaban a su casa

Investigan homicidio de eloteros en Oaxaca
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