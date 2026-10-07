'Eran Trabajadores': Piden Justicia Para el Matrimonio de Elotes 'Chuy' Asesinado en Oaxaca

Jesús Alvarado Carrera y Rosalba Sánchez, construyeron el negocio “Elotes y Esquites ‘El Chuy’”, que daba sustento a su familia y, que tiempo después, se convirtió en uno de sus mayores orgullos. Sin embargo, el matrimonio fue asesinado luego de que presuntamente se negara a pagar extorsión para poder trabajar en San Martín Mexicapan, Oaxaca.

Rosalba era originaria de Valles Centrales y Jesús de San Miguel Huautepec, una de las regiones más pobres de la sierra mazateca del estado.

“Cuando llegué por acá, yo no hablaba el español. Nada, nada. Empecé a vender chicles con mi mamá en el Zócalo (del municipio). Empezábamos a las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, pero era para conseguir ahora si para alimentarnos”, contó Jesús en uno de sus videos.

La pareja era conocida por vender siempre con su triciclo adornado con luces y otros aditamentos en la esquina de las calles 20 de Noviembre y Miguel Hidalgo. En este punto, ofrecían nuevas recetas y creaciones botaneras a base de maíz que eran virales en redes sociales. El sabor de sus productos y el cariño con el que atendían a sus clientes era el motivo por el tenían largas filas, relatan personas que los conocían.

Foto. Elotes Chuy

Durante fechas especiales como Día de Reyes, organizaban colectas de juguetes. “Cambiamos nuestros elotes y esquites por un juguete nuevo o usado en buen estado”, se lee en las publicaciones que compartían en redes sociales para invitar a las personas a unirse a la causa. También regalaban comida a quien pasaba por algún momento difícil, ya que ellos “sabían lo que era pasar hambre”.

“Si no tienes trabajo y en algún momento se te termina la comida, por favor, no te acuestes sin comer y no acuestes a tus hijos de la misma manera. Escríbeme sin vergüenza, de lo poco o mucho que pueda tener en mi puesto, con gusto te compartiré”, decían los mensajes que posteaban en su cuenta oficial en Facebook.

El éxito vino para la pareja de eloteros y luego se hicieron de varios triciclos y rentaron un local en el Centro de Oaxaca. Sin embargo, de acuerdo con reportes, habrían sido víctimas de extorsión, por lo que tuvieron que cerrar parte de su emprendimiento. En abril de este año anunciaron un ajuste en su punto de venta.

“A nuestros clientes y amigos que nos han estado buscando por allá en la calle 20 de Noviembre, ahora estamos laborando por petición de nuestro honorable municipio, nos reubicamos aquí, en lo que es la calle de Porfirio Díaz, aquí estamos laborando ahora”, así lo anunció en su cuenta oficial.

El sábado 3 de octubre, “Chuy”, de 36 años, y Rosalba, de 30 años de edad, regresaban a casa para pasar tiempo con su hija. Cuando transitaban por calles de la colonia Ejidal en la agencia municipal San Martín Mexicapan, fueron atacados.

Según testigos, hombres armados en motocicleta les dispararon; ambos perdieron la vida en el lugar. Luego de confirmarse su asesinato, clientes, seguidores y amigos lamentaron la noticia.

“Siempre vamos a recordar esas ganas de superación, te conocí y vi lo humano que eras de verdad lamentamos lo que pasó en verdad. Tú y tu esposa Descansen en paz”, escribió su clienta, Mimi Díaz.

Foto. Elotes Chuy

La Fiscalía de Oaxaca informó que iniciaron las investigaciones del ataque armado. Derivado de las indagatorias, detuvieron a Roberto Getzemaní, identificado como dirigente y operador financiero de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), por cobrar cuotas a miles de transportistas, vendedores ambulantes de mercados y tianguis. Se le señala como encargado de cobrar "derecho de piso" a comerciantes fijos y semifijos de la Central de Abasto de Oaxaca.

EPP