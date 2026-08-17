Accidentes

Hombre Muere al Ser Atropellado en Xalapa; El Presunto Responsable Huyó del Lugar

Una persona perdió la vida tras ser arrollado por un auto al intentar cruzar una calle en Xalapa. Hasta el momento su identidad no ha sido confirmada.

Hombre Muere al Ser Atropellado en Xalapa; El Presunto Responsable Huyó del LugarAl sitio arribó personal de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Foto: Archivo | N+

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Un hombre falleció en Xalapa tras ser atropellado. Testigos afirman que el conductor se dio a la fuga. La identidad de la víctima sigue sin confirmarse.

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