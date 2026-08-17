Hombre Muere al Ser Atropellado en Xalapa; El Presunto Responsable Huyó del Lugar

Un hombre perdió la vida la noche del pasado sábado 15 de agosto tras presuntamente ser atropellado sobre la calle Bolivia, esto a la altura de las oficinas de Protección Civil Municipal (PC) de la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el hombre aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia y caminaba por la zona, cuando presuntamente intentó cruzar la vialidad sin tomar las debidas precauciones.

En ese momento, testigos indican que el hombre fue embestido por un vehículo cuyo conductor, tras percatarse de lo que ocurrió, prefirió abandonar el lugar donde se registraron los hechos y se dio a la fuga.

Paramédicos de la agrupación ARUM acudieron al sitio para brindar atención médica al lesionado; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, dieron a conocer que ya no contaba con signos vitales, por lo cual solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de Tránsito del Estado se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona y abanderaron el área, mientras se esperaba la llegada de agentes de la Policía Ministerial.

Minutos más tarde, al sitio arribó personal de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.