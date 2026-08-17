Seguridad

Detienen a Dos Adolescentes por la Muerte de Estudiante del Conalep en Saltillo

Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos por su posible responsabilidad de la muerte de un estudiante del Conalep en Saltillo

Dos adolescentes fueron detenidos por su posible responsabilidad de la muerte de un estudiante del ConalepLos hechos ocurrieron durante una reunión en el ejido El Clavel. Foto: N+

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Los hechos ocurrieron durante una reunión en el ejido El Clavel

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