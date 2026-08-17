Detienen a Dos Adolescentes por la Muerte de Estudiante del Conalep en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) y la Comisaría de Seguridad de Saltillo lograron la detención de dos adolescentes de 17 años, señalados como probables responsables de la muerte de Luis Fernando, estudiante del CONALEP. El hecho ocurrió la semana pasada en el ejido El Clavel, durante una reunión entre jóvenes, donde se registró el ataque que posteriormente derivó en la muerte del estudiante.

Según las autoridades, el joven fue atacado con un arma punzocortante y las heridas que sufrió le causaron la muerte. Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Cibernética realizaron diversos trabajos de investigación y seguimiento, que permitieron reunir información para identificar y localizar a los presuntos responsables.

Con las pruebas reunidas durante las investigaciones, personal de la FGEC concretó la captura de ambos menores de edad. Los adolescentes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica y continuar con el proceso legal conforme a lo establecido.