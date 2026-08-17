Internacional

Búsqueda a Contrarreloj en Colombia: Sigue Operativo para Hallar a Pareja Mexicana

Autoridades informaron que personal consular recibió en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, a los familiares de Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes

Los familiares de la pareja mexicana desaparecida tras sismo llegan a ColombiaFoto: Especial
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