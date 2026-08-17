Búsqueda a Contrarreloj en Colombia: Sigue Operativo para Hallar a Pareja Mexicana

La Embajada de México en Colombia informó que continúa brindando atención y seguimiento para localizar a la pareja de mexicanos que fue reportada como desaparecida tras el sismo que devastó al país cafetalero; sus familiares ya están en la zona del desastre.

Las autoridades informaron que esta madrugada el personal consular recibió en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá a los familiares de Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes, el matrimonio que se encuentra desaparecido desde el 10 de agosto de 2026.

“Se les facilitó apoyo económico para su hospedaje y alimentación, de igual se puso a su disposición apoyo psicológico”, aseguró.

Los seres queridos del matrimonio fueron trasladados a Pereira, la región donde estaban de vacaciones y desde donde tuvieron la última comunicación.

También es una de las comunidades que resultó más devastada por el terremoto que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, el cual ha dejado 289 muertos, 4 mil 187 heridos, así como 143 personas de las que aún no se tiene rastro.

Asimismo la Embajada señaló que mantiene contacto permanente con las autoridades colombianas, especialmente con las de Pereira.

“Tanto el gobernador como el alcalde de la ciudad han reiterado todo el apoyo para la búsqueda de la pareja de mexicanos”, puntualizó.

También informó que el cuerpo de Bomberos encargado de las labores de rescate continúa con los trabajos, los cuales se enfocan en la búsqueda de los connacionales.

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“Personal consular se mantendrá con ellas en todo momento para apoyarlas en todo lo que requieran”, indicó.

Mario Zapata, de 57 años de edad, y Brenda Eloísa, de 42 años de edad, se hospedaban en un hotel que presuntamente colapsó durante el terremoto, no obstante, se desconoce si en el instante de la emergencia se encontraban en el inmueble o en los alrededores. P

Previo a que ocurriera el sismo, la pareja decidió extender sus vacaciones en el país, por lo que avisaron a sus seres queridos que cambiarían la fecha de vuelo para quedarse más tiempo disfrutando de Colombia.

EPP