Internacional

Trump Anuncia Reducción de Ejercicios Militares con Corea del Sur

El presidente de EUA señaló que estas maniobras son costosas y que su país asume el costo de los ejercicios militares.

Donald Trump se pronunció sobre los ejercicios militares con Corea del SurFoto: Reuters
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