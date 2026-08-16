Trump Anuncia Reducción de Ejercicios Militares con Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, con base en su buena relación con su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong Un, no está a gusto con el hecho de que su país haya accedido, hace mucho, a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario señaló que estas maniobras son costosas y dichos recursos los paga Estados Unidos. Además, “mandan una señal” que resulta contraproduencente.

“Le mandan una señal que es totalmente inapropiada y hostil, a un país que, en tanto Donald J. Trump ha sido Presidente, no ha amenazado y ha sido respetuoso”, escribió.

Por lo tanto, dio instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos.

Dichas actividades anuales conocidas como Ulchi Freedom Shield (UFS), están programadas del 17 al 27 de agosto, cuyo objetivo principal es evaluar y reforzar la capacidad de respuesta militar combinada y la postura defensiva ante una invasión o ataque por parte de Corea del Norte.

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Las maniobras militares a las que se refiere Donald Trump, combinan operaciones sobre terreno con tropas, aviación, embarcaciones y artillería, así como con simulaciones en computadora a gran escala en centros de mando.

El USF tiene su origen como "Ulchi" en honor a Eulji Mundeok, un famoso general coreano de la antigüedad, mientras que "Freedom Shield" hace referencia al compromiso de la alianza transpacífica para la defensa de la península.

Durante su mensaje para informar que el Pentágono reducirá las maniobras militares con los surcoreanos, Trump también hizo mención a la postura de Corea del Sur respecto al conflicto entre EUA e Israel con Irán.

"Aunque no tenga mucho que ver (?), recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría ‌unirse a nosotros en la desnuclearización de la República ⁠Islámica de Irán, y me respondieron: '¡No, gracias!'", escribió Trump.

EPP