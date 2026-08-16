Protección Civil Activa Alerta por Lluvias en Siete Alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) activó una alerta por lluvias que afecta a distintas demarcaciones de la capital durante la tarde de este domingo.

De acuerdo con la interpretación de radar meteorológico difundida por la dependencia, a las 16:40 horas se registraban zonas de precipitación de intensidad moderada a fuerte sobre Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

La SGIRPC precisó, a través de su cuenta oficial, que se observan zonas de precipitación moderada a fuerte en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Según el análisis de radar, Azcapotzalco registra lluvias de intensidad débil a moderada, un nivel menor al de las ocho demarcaciones mencionadas.

La dependencia reportó actividad eléctrica activa en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza al momento de la emisión. De acuerdo con el mismo comunicado, se prevé que las condiciones para lluvias persistan en la Ciudad de México, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

La SGIRPC exhortó a la población a tomar las siguientes medidas:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar.

Suspender actividades al aire libre.

Usar paraguas o impermeable en caso de salir.

No refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal.

La misma secretaría emitió una alerta con vigencia del 16 de agosto de 2026, de las 16:50 a las 21:00 horas, que ubica en riesgo a las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, con lluvia estimada entre 15 y 29 milímetros y posibilidad de caída de granizo.

Este comunicado señala como peligros asociados las lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Para este periodo, la dependencia recomendó cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y reportar emergencias a los números 911 o 55-5683-2222.