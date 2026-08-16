Sociedad

Protección Civil Activa Alerta por Lluvias en Siete Alcaldías de CDMX

Esta tarde se reporta lluvia de moderada a fuerte en ocho alcaldías de la CDMX, con actividad eléctrica en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza

Protección Civil Activa Alerta por Lluvias en Siete Alcaldías de CDMXTranseúntes se resguardan de la lluvia con prendas y artículos a modo de protección improvisada, en una calle de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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