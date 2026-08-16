Choque Múltiple Deja una Persona Detenida, Daños Materiales y Cierre Vial en Orizaba

Durante la madrugada de este domingo 16 de agosto se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencias y autoridades debido a un accidente múltiple registrado en Orizaba, municipio localizado en la zona centro de la entidad veracruzana.

Como resultado de dicho percance ocurrido en la zona del Puente Cocolapam de Orizaba, se registró el cierre temporal de la circulación, así como una fuerte movilización por parte de cuerpos de emergencia.

Según lo informado, en el accidente estuvieron involucrados una motocicleta, una camioneta que transportaba cable de fibra óptica, una camioneta particular y una unidad pesada de carga tipo torton, cuyo operador terminó siendo detenido por elementos de la Policía Local.

De manera preliminar, se señaló que el operador de la unidad pesada presuntamente habría manejado bajo los efectos de bebidas alcohólicas, situación que deberá ser confirmada mediante una valoración médica.

Tras el impacto, algunos de los vehículos involucrados terminaron proyectados hacia la zona donde se encuentran las viviendas. Por fortuna, hasta este momento no existe reporte en el que se dé a conocer que hubo personas lesionadas.

Derivado del percance, la circulación tuvo que ser cerrada sobre Sur 6, entre Paseo de las Palmas, Poniente 15 y Poniente 17, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes por parte de las autoridades y los cuerpos de emergencias.

Finalmente, las unidades involucradas fueron retiradas y posteriormente trasladadas a un corralón, mientras que el conductor quedó a disposición de las autoridades para que pudiera ser determinada su situación legal.