Accidentes

Choque Múltiple Deja una Persona Detenida, Daños Materiales y Cierre Vial en Orizaba

En la zona del Puente Cocolapam de Orizaba se registró un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos. El operador de una unidad de carga fue detenido.

Choque Múltiple Deja una Persona Detenida, Daños Materiales y Cierre Vial en OrizabaEl operado de la unidad pesada fue detenido por las autoridades. Foto: N+

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Choque en Orizaba involucra varios vehículos y deja un detenido. La circulación se vio afectada al ser cerrada temporalmente.

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