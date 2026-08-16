Accidentes

Hombre Muere en Calles de Córdoba, Veracruz; Permanece a la Espera de Ser Identificado

Una persona perdió la vida en la vía pública de la ciudad de Córdoba. Personas que se percataron del hecho dieron aviso a los cuerpos de emergencias; sin embargo, solo se confirmó su deceso.

Hombre Muere en Calles de Córdoba, Veracruz; Permanece a la Espera de Ser IdentificadoLas autoridades investigan las posibles causas del fallecimiento de la persona. Foto: Archivo | N+

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Un hombre muere en las calles de Córdoba, Veracruz. Las autoridades trabajan para identificarlo y determinar las causas de su muerte.

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