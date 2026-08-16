Hombre Muere en Calles de Córdoba, Veracruz; Permanece a la Espera de Ser Identificado

El pasado sábado 15 de agosto, autoridades y cuerpos de emergencia atendieron el reporte en el que se informaba acerca de una persona que se encontraba tirada en la vía pública en el municipio de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz.

Según la información recabada, la movilización respondió a un hombre que perdió la vida en la vía pública cuando se encontraba caminando sobre la calle 7, entre las avenidas 6 y 8, cerca de la zona donde se encuentra el mercado Revolución de la ciudad de Córdoba.

Personas que transitaban por el lugar donde se registraron los hechos dieron parte sobre este hallazgo y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al hombre; sin embargo, se informó que ya no contaba con signos vitales, por lo que solo pudo confirmarse su fallecimiento.

Como resultado de esta situación, elementos de la policía municipal se dieron cita en el lugar y se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento correspondiente de la zona. Minutos después llegó personal de los servicios periciales y de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para gestionar su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se lleve a cabo su identificación, ya que hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocido.

Asimismo, las autoridades han dado a conocer que se realizará la necropsia correspondiente de ley para de esta manera poder determinar cuál o cuáles pudieron ser las posibles causas de dicho deceso ocurrido en calles de la ciudad de Córdoba.