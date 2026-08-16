Adulto Mayor Resulta Lesionado Tras Volcar en Carretera Juárez-Chihuahua

La tarde de este domingo 16 de agosto, un conductor resultó lesionado tras protagonizar un accidente vial en la carretera Juárez-Chihuahua, luego de que uno de los neumáticos de su vehículo se reventara.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre circulaba a bordo de una camioneta tipo pickup, de modelo antiguo, cuando uno de los neumáticos delanteros se reventó.

Esto provocó que perdiera el control del vehículo y, al intentar orillarse, se impactara contra un señalamiento vial, para posteriormente terminar volcado.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, tras recibir un llamado al número de emergencias 911. Los agentes procedieron a resguardar el área y solicitaron el apoyo de una unidad médica para atender al conductor.

Sin embargo, familiares del hombre decidieron trasladarlo en un automóvil particular para que recibiera atención médica. Mientras tanto, en el lugar del accidente permanecieron algunos familiares para resguardar el vehículo, en espera de la llegada de una grúa para retirarlo.

Se informó que el conductor es un adulto mayor, de entre 60 y 70 años, quien presentó lesiones leves en uno de sus brazos.