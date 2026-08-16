Accidentes

Adulto Mayor Resulta Lesionado Tras Volcar en Carretera Juárez-Chihuahua

Un hombre resultó lesionado luego de que su camioneta volcara tras reventarse uno de los neumáticos.

Vuelca camioneta en carretera Juárez-Chihuahua;Vuelca camioneta en carretera Juárez-Chihuahua. Foto: N+

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