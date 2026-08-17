Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 16 de Agosto 2026: Números Ganadores Sorteo Zodiaco 1757

Como cada domingo, hoy se juega el Sorteo Zodiaco 1757 que entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor. Y si te animaste a comprar un billete o "cachito", en N+ te damos a conocer los resultados de la Lotería Nacional de este 16 de agosto de 2026, así como los números ganadores.

Con la celebración de esta rifa, el Calendario de Sorteos de Agosto 2026 de la Lotería Nacional ya va a mitad de mes. Y si aún no tienes clara la dinámica de hoy, puedes consultar los resultados del pasado domingo 9 o del domingo 2 del mes.

Como te adelantamos, el Sorteo Zodiaco se celebra todos los domingos con la participación de 120 mil números por los 12 signos del Zodiaco. Así que si compras "un cachito" -cuyo costo es de 20 pesos-, puedes participar para ganar hasta 350 mil pesos. Mientras que si adquieres una serie, es decir 20 cachitos, -cuyo costo es de 400 pesos-, participas por los 7 millones de pesos.

La ceremonia de premiación del Sorteo Zodiaco 1757 de este 16 de agosto 2026 podrá verse en línea, desde la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal), al seguir los siguientes pasos:

Entra al canal de Youtube de la Lotería Nacional.

Selecciona el apartado "Sorteos Tradicionales".

Ubica la pestaña "En Directo".

Selecciona el video con la leyenda "Sorteo Zodiaco 1757: 1er Aniversario del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación".

O bien, disfruta de la transmisión en vivo desde la página de N+.

Será en punto de las 20:00 horas de hoy cuando dé inicio la ceremonia y los Niños Gritones de la Lotería Nacional darán a conocer los números ganadores de la velada.

Después de esa hora podrás consultar aquí la lista completa de números ganadores y el monto que obtuvieron en el Sorteo Zodiaco 1757 de hoy.

El número 4554 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Aries.

El número 1091 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Sagitario.

El número 0593 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Virgo.

El número 4835 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Tauro.

El número 0812 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Capricornio.

El número 3723 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Sagitario.

El número 5823 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Virgo

El número 4140 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Libra.

El número 9815 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Capricornio.

El número 1370 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Piscis.

El número 2113 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Acuario.

El número 7879 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Libra.

El número 2338 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Libra.

El número 1690 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Acuario.

El número 4081 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Aries.

El número 9928 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Aries.

El número 4462 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Géminis.

El número 5269 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Cáncer.

El número 7997 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Cáncer.

El número 2159 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Aries.

El número 2283 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión.

SARR