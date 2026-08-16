Celulares con Terminación 0 Perderán su Línea el Martes 18 de Agosto 2026

Luego de meses del llamado a dar de alta los números telefónicos con un CURP, este fin de semana venció el plazo para el primer grupo de usuarios, que son aquellos cuya terminación de su teléfono es 0. Y, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), a partir de este martes 18 de agosto 2026 se suspenderán las líneas.

La dependencia informó que el objetivo de este proceso obligatorio es eliminar el anonimato, que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión; por ello, se tomará la medida de cancelar el servicio mientras no se cumpla con el requisito.

"Con esta medida, México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países", afirma la CRT.

En junio pasado, la autoridad informó que las líneas de prepago que no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico, con base en un calendario que compartió, entre agosto y diciembre.

Asimismo, señaló que, una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, que en este primer bloque de usuarios, la fecha de vencimiento del plazo sería el martes 18 de agosto 2026.

Después de ese día, las personas que no registren su línea solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.

Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles).

El trámite puede hacerse de dos maneras: desde el celular, mediante el portal web o la aplicación de la compañía telefónica, o directamente en uno de sus centros de atención a clientes.

Para hacerlo presencialmente, se debe presentar una identificación oficial vigente con CURP. La plataforma habilitada para consultar el acceso correspondiente a cada compañía es registratulinea.crt.gob.mx.