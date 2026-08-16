Sociedad

Celulares con Terminación 0 Perderán su Línea el Martes 18 de Agosto 2026

En caso de que todavía no hayas realizado el registro de tu número celular, aquí te decimos cómo revertir la cancelación antes de que termine el plazo.

Comineza la suspensión de líneas telefónicas.Comineza la suspensión de líneas telefónicas. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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