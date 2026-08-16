Aseguran 8 Perros y 12 Gatos en Tlajomulco de Zúñiga; Investigan Posible Maltrato Animal

La Fiscalía de Jalisco realizó un operativo, luego del reporte de decenas de animales en condiciones inadecuadas en un domicilio del fraccionamiento Villas de San Gilberto, en Tlajomulco de Zúñiga.

Al domicilio acudió personal médico veterinario, pero no se le permitió el acceso, por lo que se presentó una denuncia en el Ministerio Público. Tras esto, se obtuvo una orden de cateo, en la que fueron asegurados 8 perros de distintas tallas y 12 gatos.

Los animales fueron resguardados por la Dirección de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco, donde recibirán atención.

“Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar, en su caso, quiénes pudieran ser responsables”, agregó la Fiscalía de Jalisco.

El presunto caso de crueldad animal se dio a conocer el pasado 13 de agosto, y de acuerdo con las autoridades, los animales estaban en condiciones inadecuadas de higiene y un posible caso de hacinamiento.