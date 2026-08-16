Sociedad

Aseguran 8 Perros y 12 Gatos en Tlajomulco de Zúñiga; Investigan Posible Maltrato Animal

Los animales fueron rescatados en un fraccionamiento del municipio; recibirán la atención adecuada por las autoridades.

CachorroRescatan a animales en Tlajomulco. Foto: N+

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Operativo en Tlajomulco: 8 perros y 12 gatos asegurados por posible maltrato. La Fiscalía de Jalisco investiga las condiciones de hacinamiento.

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