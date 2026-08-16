Asesinan a Hombre Dentro de Fábrica de Alimentos Pecuarios en Tlaquepaque

En el interior de una empresa dedicada a la fabricación de alimentos pecuarios murió un hombre de un disparo en el cráneo.

Personal de seguridad privada del lugar ubicado en el cruce de las calles Área Troncal y Manuel Acuña en la colonia Las Pomas, en Tlaquepaque, señalo a las autoridades que varios sujetos ingresaron de manera abrupta a las instalaciones y realizaron una detonación en contra del hombre de aproximadamente 20 años, que murió de manera instantánea. Después los responsables huyeron con una bolsa negra.

Sobre los hechos se informó a la Fiscalía de Jalisco, quienes comenzaron con las investigaciones para esclarecer si se trató de un asalto. Lo que no se informó es si el fallecido formaba parte de la plantilla de trabajadores.

El cuerpo del hombre fue enviado a las instalaciones de ciencias forenses. En el lugar hay algunas cámaras de seguridad que serán revisadas por los agentes investigadores.

Los hechos ocurrieron por la noche del sábado por lo que la empresa no estaba operando al 100 por ciento.



