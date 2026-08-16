Homicidios

Asesinan a Hombre Dentro de Fábrica de Alimentos Pecuarios en Tlaquepaque

Dentro de una empresa fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 20 años; Fiscalía investiga las causas del homicidio.

Patrullas en TlaquepaqueAutoridades ya investigan el caso. Foto: N+

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Un hombre fue hallado muerto en una fábrica de alimentos en Tlaquepaque tras un disparo en la cabeza. La investigación busca esclarecer el motivo del ataque.

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