Valle de Catrinas 2026 en Atlixco, Puebla: Dónde Está Cada Figura y Cómo Llegar

Arrancó la temporada de Todos Santos en el pueblo mágico de Atlixco en Puebla, con la inauguración del Festival Internacional Valle de Catrinas 2026.

En esta sexta edición de la exposición monumental, la temática de las figuras será de Dioses Prehispánicos; cabe recordar que en la edición del año pasado, las catrinas representaron diferentes oficios de la región.

Del 2 de octubre al próximo 9 de noviembre, se encuentran en exhibición 19 figuras monumentales, elaboradas de forma artesanal en la región, representando a distintos dioses de la época prehispánica.

Cómo encontrar cada figura del Valle de Catrinas 2026 de Atlixco

El Ayuntamiento dio a conocer un arte visual, para que visitantes y turistas que visitan el pueblo mágica desde diferentes partes del estado y el país, puedan identificar y saber la ubicación exacta de cada catrina.

Las catrinas monumentales en 2026 están distribuidas en puntos emblemáticos de la demarcación, para permitir que la afluencia sea más cómoda y ordenada.

A través del mapa interactivo del Valle de Catrinas 2026, es posible diferenciar por ilustración y nombre cada una de las figuras, y con un click saber la ubicación precisa para que no te pierdas de ninguna de ellas.

Se estima una afluencia de 850 mil visitantes, esperando una derrama económica aproximada de 360 millones de pesos mismos que serán distribuidos entre los comercios del municipio.

Con información de N+

JAPR / GMAZ