Cultura

Valle de Catrinas 2026 en Atlixco, Puebla: Dónde Está Cada Figura y Cómo Llegar

El Ayuntamiento del pueblo mágico poblano dio a conocer el mapa interactivo para guiar a los visitantes y turistas de todo el país

La figura de Metztli se encuentra frente al zócalo atlixquense.La figura de Metztli se encuentra frente al zócalo atlixquense. Foto: Karen Juárez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Atlixco te espera con el Festival Internacional Valle de Catrinas 2026. Explora 19 catrinas monumentales y sigue el mapa interactivo para encontrarlas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+