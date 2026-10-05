Asesinan a Hombre Dentro de Vehículo en Estacionamiento de Supermercado en Culiacán

Una persona aparentemente del sexo masculino fue asesinada a balazos cuando se encontraba al interior de un vehículo en el estacionamiento de un supermercado ubicado sobre el bulevar Universitarios, en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando sujetos armados dispararon contra el conductor de un automóvil color blanco con placas de Sinaloa.

Las detonaciones alertaron a personas que se encontraban en las inmediaciones de la tienda, entre ellas clientes que estaban por salir del establecimiento y personas que se disponían a utilizar el transporte público.

Tras recibir el reporte, autoridades acudieron al lugar y confirmaron que una persona había perdido la vida en el área del estacionamiento.

El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizarán las pruebas correspondientes para avanzar en su posible identificación.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas por estos hechos.

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APG