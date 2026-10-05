Homicidios

Asesinan a Hombre Dentro de Vehículo en Estacionamiento de Supermercado en Culiacán

Disparos alertaron a clientes mientras autoridades acudían al sitio para iniciar diligencias

Asesinan a Un Hombre Dentro de Vehículo en Estacionamiento de Supermercado CuliacánAsesinan a Un Hombre Dentro de Vehículo en Estacionamiento de Supermercado Culiacán | Foto: N+

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