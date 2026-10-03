Balaceras

Asesinan a Encargado de Centro Espiritual en Culiacán, Sinaloa

La víctima fue identificada como Rigoberto de 43 años y fue declarada sin vida al llegar al hospital

Asesinan a Encargado de Centro Espiritual al Oriente de CuliacánAsesinan a Encargado de Centro Espiritual al Oriente de Culiacán. Foto: N+

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