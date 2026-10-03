Asesinan a Encargado de Centro Espiritual en Culiacán, Sinaloa

Un hombre fue identificada como Rigoberto, encargado de una casa de meditación espiritual, fue asesinado a balazos al oriente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima se desplazaba a bordo de una camioneta sobre la brecha que comunica al fraccionamiento Zona Dorada, en el sector Los Ángeles, con el ejido La Pitayita.

De acuerdo con las autoridades, un grupo armado le disparó en varias ocasiones y aunque sus compañeros del centro espiritual lo auxiliaron y trasladaron en la misma unidad al Hospital General de Culiacán, ubicado en el sector Los Ángeles.

La víctima de 43 años, fue declarada sin vida al llegar al hospital. Quedó a bordo de la camioneta, en el asiento del copiloto.

En el lugar del atentado quedaron varios casquillos de arma de fuego, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense una vez concluidas las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer las características de los responsables.